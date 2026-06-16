Sacyr termina la extensión de la carretera Vanderbilt Beach Road, en Florida (EEUU) por 137 millones

Sacyr ha terminado la construcción de la extensión de la carretera Vanderbilt Beach Road, en Florida (Estados Unidos), que tenía un presupuesto de 159 millones de dólares (137 millones de euros), según informa este martes.

La constructora española destaca que la ejecución del tramo -de 11 km de vía (9,4 km de nueva construcción y 1,6 km de ampliación de la carretera ya existente)- ha finalizado dos meses antes del plazo contractual y que supone su decimotercer proyecto entregado en EEUU (nueve en Florida y cuatro en Texas).

El nuevo corredor, que se abrió al tráfico el pasado 12 de junio, constituye una actuación «estratégica» para reforzar la conectividad y la movilidad en el suroeste del estado de Florida y facilita el desarrollo urbano y económico de la región, señala.

Sacyr ya ha ganado 16 proyectos en EEUU

El proyecto ha incluido la ejecución de estructuras de puentes y sistemas de drenaje diseñados de acuerdo con criterios hidráulicos y ambientales, la coordinación y reubicación de servicios públicos (utilities) para dar soporte al desarrollo del corredor y la instalación de pavimentación, iluminación, señalización y sistemas de seguridad.

Sacyr recuerda en un comunicado que ha ganado 16 proyectos en EEUU desde su inicio de actividad en 2018 y que busca ampliar su actividad en este y otros mercados estratégicos de habla inglesa, como Canadá, Reino Unido, Irlanda y Australia.