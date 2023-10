¿Sabes lo que significa el sello de la rana? No tiene nada que ver con la comida con insectos

El sello de la rana no tiene nada que ver con la comida con insectos que ahora está tan de moda, no es que esté hecho con esta materia prima ni nada parecido. Descubrir de dónde proviene este sello que está presente en alguno de los productos que consumimos nos puede dar más de una alegría. Nada tendrá que ver con la comida, sino que tendrá otro propósito de lo más especial que seguro que querremos saber. A partir de ahora mirarás con otros ojos los productos con el sello de la rana en tus supermercados.

Esto es lo que significa el sello de la rana

Hay una serie de productos que tienen el sello de la rana, son un claro indicador de que algo está pasando en el mundo. Nada que ver con la leyenda urbana de la comida con insectos, algo que podría ser posible en un futuro no muy lejano. La OCU nos ha desvelado este misterio y lo ha hecho animándonos a consumir estos productos con el sello de la rana.

Tal y como dicta esta marca: “Dentro del gran repertorio de sellos que se encuentran en los envases de los alimentos, hay uno que últimamente está haciendo furor de las redes sociales. Se trata del sello de certificación de Rainforest Alliance con la ranita verde que indica que una finca, bosque o empresa turística han sido auditados para comprobar que cumplen con las normas de sostenibilidad ambiental, social y económica.”

Por lo que queda muy lejos de esa idea de que se trata de un sello que se ha convertido en un referente y no por la comida de insectos que preocupa a algunos. Si bien, no se puede evitar que llegue a los supermercados. Todavía estamos lejos de ver grillos en las estanterías de la comida, aunque todo es posible en un mundo donde se come prácticamente de todo.

Para los veganos la OCU deja muy claro que no hay harinas hechas con insectos, o sea animales, en la elaboración de estos productos. Sino más bien todo lo contrario, estamos ante un elemento que nos puede traer muy buenas sensaciones, de la mano de este sello de la rana. Son productos cuyo fondo es de respeto del medio ambiente, justo lo que necesitamos en este mundo plagado de contaminación.