Repsol firma un acuerdo para la exploración y el desarrollo de una nueva zona petrolífera en Venezuela

La empresa Repsol ha firmado este martes un acuerdo con el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y con la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDSVA) para «analizar la posibilidad de desarrollar una nueva zona» petrolífera en el área Horcón, al sureste del Lago Maracaibo.

El trato se ha suscrito en Caracas en una reunión entre el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, y el director general de exploración y producción, Francisco Gea, con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, según ha trasladado Repsol en un comunicado.

El área Horcón se sitúa entre los campos de Barúa y Motatán, que componen ya la cartera de activos de Repsol, «junto a los yacimientos productores de petróleo de Petroquiriquire y Petrocarabobo, y el activo de gas de Cardón IV», ha explicado la compañía.

«Con este acuerdo las partes también manifiestan su intención de avanzar en el análisis de oportunidades de gas en la costa, con el fin de profundizar en los estudios y datos de los yacimientos gasíferos en el offshore venezolano», ha afirmado.

En la reunión en la que se ha sellado el acuerdo, también se han tratado «avances operativos» de los «activos» de Repsol en Venezuela y las «inversiones» ya «comprometidas» para garantizar el «crecimiento de la actividad» y los «mecanismos de pago» de los acuerdos vigentes, así como del crudo previsto para los próximos meses.