Nacho Duato habla de su encuentro con Melody después de criticarla: «No le pido perdón»

Nacho Duato ha sido el primer invitado de este martes 17 de junio en Cara al Show, el programa presentado por Marc Giró en La Sexta. El famoso bailarín ha hablado sin filtros y ha hablado de su último encuentro con la cantante Melody durante las grabaciones de Mask Singer (Antena 3) después de haberla criticado tras la reacción de la artista andaluza por quedar en una mala posición en el Festival de Eurovisión 2025.

Las críticas de Duato a Melody

Malody representó a España en Eurovisión 2025, pero quedó en el puesto 24. La artista, tras su fracaso, se mostró reacia a dar entrevistas e incluso culpó a RTVE de no haber conseguido triunfar en el famoso festival de música europeo.

En aquel momento, el famoso bailarín y coreógrafo, Nacho Duato, criticó a la andaluza en sus redes sociales y dijo: «Querida Melody, eres maravillosa, tienes una voz preciosa y eres una mujer entrañable, pero si hubieras ganado, no te hubieras ido a tu casa una semana. Tienes que reconocer que quedaste en una mala posición. No es tu culpa; quizás la de todos tus asesores. Esa Diva es una canción muy antigua. Te pareces a Beyoncé, pero Beyoncé es Beyoncé. Ella iba con ese body, esas botas, esa melena hace 20 años. ¿Qué quieres que te diga? Me caes fenomenal y tienes una voz maravillosa. No te enfades y acepta que no funcionó».

Lo que ocurrió entre Duato y Melody en su reencuentro

«Yo me cruzaba a Melody por el pasillo y ella no sabía que era yo», ha contado Duato durante su entrevista en Cara al Show sobre su encuentro con la eurovisiva cantante en Mask Singer, el programa de Antena 3 en el que logró ocultar tan bien su identidad que quedó en segunda posición. «Yo pensaba: Como sepa que soy yo, me araña».

«Pobre Melody», ha lamentado Marc Giró, quien ha aprovechado la ocasión para invitar a Duato a que le pida disculpas a la cantante. «Melody, te pido per… no, no le pido perdón», ha corregido inmediatamente el bailarín.

«Yo le dije lo que pensaba. Es muy buena cantante, pero iba un poco como la Beyoncé de hace 20 años», ha justificado Duato. «Y si pierdes, tampoco pasa nada», ha añadido.