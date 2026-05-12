Repsol vuelve a recibir el primer cargamento de crudo de Venezuela a cambio del gas que le expropian

Tras el acuerdo entre Venezuela y España, el primer cargamento de crudo ya está en manos de la empresa española Repsol. Dicho cargamento se ha utilizado como moneda de cambio por el gas que se produce en Cardón IV. Todo ello debido a la tutela que tiene Estados Unidos sobre Venezuela, la cual permite o no la exportación del petróleo venezolano.

El objetivo del acuerdo entre España, el gobierno de Venezuela y la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA) se basa en la estabilidad de la producción de gas en el activo Cardón IV, en el trabajo codo a codo con la empresa italiana ‘Eni’, además de establecer los mecanismos de pago y la asignación progresiva de cargamentos de crudo.

Además, Repsol y Eni en marzo firmaron un acuerdo con las autoridades venezolanas y PDVSA con el fin de priorizar una producción de gas sostenible en el activo Cardón IV, durante todo 2026, con una participación del 50% de ambas empresas; reforzando así la durabilidad de las operaciones.

Dicho acuerdo se produjo después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro del Gobierno de Donald Trump emitiera la Licencia General No. 50A (GL 50A). La cual permite a Repsol y sus subsidiarias participar en transacciones vinculadas a las operaciones de crudo y gas en Venezuela con el gobierno venezolano, PDVSA y sus entidades afiliadas.

Asimismo, a mediados de abril, Repsol firmó un acuerdo con el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y con la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que está limitada al cumplimiento de condiciones, que le permitía tomar el control de las operaciones e incrementar la producción de petróleo en Petroquiriquire (60% PDVSA y 40% Repsol), garantizando los mecanismos de pago y fortaleciendo el marco operativo de sus actividades en el país, con el acuerdo que se firmó en 2023.

Con ello, la producción del petróleo de Repsol en Venezuela llega hasta los 45.000 barriles brutos al día, mayoritariamente en Petroquiriquire. Además, tal y como ha anunciado el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, en varias ocasiones, está trabajando para aumentar en un 50% la producción bruta de petróleo en un plazo de 12 meses y triplicar dicha producción en los próximos tres años, todo ello si se siguen dando las circunstancias necesarias y utilizando los ingresos que se obtengan en el país.

¿Qué es el activo Cardón IV?

Cardón IV es un gran proyecto de gas natural en el Golfo de Venezuela, en el que operan dos empresas europeas, Repsol y Eni. Lo que hacen es gestionar el campo ‘Perla’, uno de los reservorios marinos más grandes de la región. Este activo es de gran importancia debido a que suministra el gas necesario para generar electricidad y operar las principales refinerías del país.

A día de hoy, es la pieza clave para que Venezuela empiece a exportar gas hacia Europa y el Caribe. Con reservas de 8 billones de pies cúbicos, su producción sigue creciendo gracias a una tecnología de última generación. Asimismo, permite que las operadoras cobren deudas pendientes mediante el intercambio de gas por cargamentos de petróleo.