Los cambios en los hábitos alimentarios de los consumidores están redefiniendo el panorama de la comida rápida y poniendo presión sobre algunas de sus marcas más tradicionales.

En este sentido, Yum Brands, el propietario de las cadenas de comida rápida KFC y Taco Bell, anunció la venta de Pizza Hut por 2.700 millones de dólares.

La operación refleja los desafíos que enfrenta la industria ante una demanda más débil resultado del impacto de la inflación y un cambio en el estilo de vida estadounidense.

La transacción divide el negocio entre Yum China Holdings, que adquirirá las operaciones en China continental por 1.200 millones de dólares y la firma de capital privado LongRange Capital, que tomará el control del resto de la cadena por 1.500 millones de billetes verdes.

Las acciones suben tras las noticias

Las acciones de Pizza Hut avanzaron más de un 2% gigante de la comida rápida después de que la compañía anunciase la venta así como el uso de los ingresos para invertir en tecnología y devolver capital a los accionistas.

En este sentido, el equipo directivo y el consejo de administración de Yum! determinaron que la venta representa la mejor vía para maximizar el valor del negocio para los accionistas.

A su vez, proporciona a Pizza Hut una estructura de propiedad adaptada a sus mercados específicos, sus fortalezas competitivas y sus prioridades a largo plazo.

Yum! continuará proporcionando su plataforma tecnológica propia a Pizza Hut fuera de China, así como ciertos servicios corporativos en virtud de un acuerdo de servicios de transición para facilitar una separación ordenada.

Incentivos para los accionistas

De tal modo, prevé que los honorarios percibidos por estos servicios en 2026 compensen los gastos generales y administrativos corporativos históricamente asignados a Pizza Hut.

De su lado, Yum! Brands y Yum China mantienen su firme compromiso con una sólida alianza que impulse el crecimiento de sus negocios conjuntos en el futuro.

En este sentido, las empresas han acordado ciertos incentivos financieros que generarán valor para los accionistas de ambas compañías si se acelera el crecimiento de las ventas del sistema de KFC China, mientras que colaborarán para impulsar aún más los planes de crecimiento a largo plazo de Taco Bell en China continental.

«Estas transacciones permiten a Yum! ser una empresa más enfocada que continúa aprovechando la escala, la tecnología y el talento para acelerar nuestras prioridades de crecimiento y ofrecer valor sostenido a nuestros grupos de interés», declaró Chris Turner, consejero delegado de Yum! Brands.

«Bajo la dirección de LongRange y Yum China, Pizza Hut estará bien posicionada para el crecimiento futuro con una propiedad que aporta una amplia experiencia en la industria de la restauración», añadió.