¿Quieres regalar una bicicleta eléctrica y no sabes cuál? Lidl tiene la bicicleta pegable al mejor precio

¿Quieres regalar una bicicleta eléctrica y no sabes cuál? Lidl tiene la bicicleta plegable al mejor precio y además un modelo que ya se ha convertido en el más deseado de la temporada. Con esta bicicleta no solo acertarás con tu regalo de Navidad, sino que además estarás colaborando a que la persona que la reciba pueda ir a trabajar o a pasear sin la necesidad de coger el coche y también, haciendo algo de ejercicio físico. La bici plegable que seguro que no vas a querer dejar escapar.

La bicicleta plegable que triunfa en Lidl

Entre los muchos productos que podemos encontrar actualmente en Lidl y que nos van a servir como uno de los mejores regalos que podemos hacer, parece que destaca de forma especial la bicicleta plegable que ves ahora en pantalla.

Se trata de la bicicleta eléctrica plegable modelo Zündapp 20 » con la que podrás ir a trabajar, al gimnasio o también darte un paseo, y una vez llegues a tu destino, sólo tendrás que bajarte y plegarla para llevarla encima o dejarla guardada en un lugar que no ocupe espacio.

Calificada como producto estrella en la tienda online de Lidl la bicicleta Zündapp es perfecta para un uso diario. Ligera, robusta y resistente como cualquier otra bicicleta tiene a su favor el que se pueda adaptar a cualquier espacio gracias a sus llantas de 20 pulgadas. Además, entre sus características principales cuenta con una pantalla LED capaz de adaptarse a la luz ambiental a través de su sensor de brillo por lo que será visible en todo momento.

El cuadro está fabricado en aluminio extra ligero con una altura de unos 35 cm y neumáticos CST con ancho de 1,75″.

Tiene además guardabarros Zündapp de acero, soporte lateral y manillar recto con timbre. El sillín se puede subir y tiene acolchado de espuma. Incluye un portaequipajes de aluminio integrado en el cuadro, con capacidad de carga de hasta 25 kg.

La batería de iones de litio es de 7,5 Ah / 36 V con una autonomía de unos 65 km en función del estilo de conducción y con un motor buje trasero de 250 W de potencia.

En caso de que se te agote la batería la vas a poder cargar al 100% en unas cinco o seis horas.

Por último, cuenta con un cambio «Shimano Tourney Revoshift» de 6 velocidades, con freno delantero y trasero Tektro con sistema de frenado mecánico en V e iluminación frontal y trasera de 15 lux.

¿A qué estás esperando? Es la bicicleta que necesitas o que alguien de tu familia o tu pareja apreciará en caso de que sea el regalo de Navidad que le hagas este año. Las medidas son además muy ajustadas ( 40 x 79 x 91 cm) y es capaz de soportar hasta 120 kg de peso. Con garantía de 1 año para la batería y 10 para el cuadro.

¿Y el precio? Eso es lo mejor ya que esta bicicleta tan completa, tiene un precio de 1199 euros pero está ahora rebajada a 799 euros, de modo que no tardes en ir a por ella.