¿Por qué la mitad de los españoles quiere cambiar de trabajo?

El empleo se mueve en España. Ni los recientes despidos tecnológicos ni la actual incertidumbre que se ha instalado en los mercados internacionales han logrado apaciguar a una población activa que, lejos de refugiarse en los cuarteles de invierno a esperar a que amaine el temporal, se plantea muy seriamente un cambio de aires. Esta es, al menos, la conclusión de un reciente estudio realizado por Sodexo Beneficios e Incentivos en el que se analizan cuáles son las principales tendencias de Recursos Humanos en 2023.

Según este trabajo, uno de cada tres empleados no estaría contento en su actual empresa y hasta un 53% de ellos está abierto a contemplar un cambio laboral antes de que concluya el año. Siguiendo la estela de la Gran Renuncia norteamericana, los autores del trabajo detectan un cierto hartazgo, falta de motivación y ausencia de compromiso de las plantillas como uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las compañías en estos momentos.

Uno de los principales detonantes de este extendido descontento es la percepción de que la empresa no valora suficientemente la labor realizada por sus trabajadores. Uno de cada tres profesionales (34,5%) afirma sentirse poco o nada valorado en su puesto actual de trabajo, algo que afecta a su nivel motivación. Unos factores intangibles que, como señala Miriam Martín, directora de Marketing y Comunicación de Sodexo, cada vez son más determinantes como elemento de fidelización del talento. «Hablamos de conceptos como el bienestar emocional, la cultura de empresa o de esa valoración y reconocimiento profesional. De hecho, cuando preguntamos a los trabajadores qué podría hacer mejorar esa situación o vínculo con sus empresas, las tres palancas que mencionan son, por este orden, el salario, la valoración profesional, el ambiente de trabajo y la cultura de empresa».

Los jóvenes, los más inquietos

Por edades, los Millennials y la Generación Z son los colectivos más dispuestos a cambiar de aires. El 62,8% de estos perfiles más jóvenes están buscando activamente (11,2%) o se muestran abiertos a escuchar propuestas (51,6%). En el extremo opuesto, los baby boomers representan el grupo más conservador. Solo el 32,7% de estos trabajadores más veteranos estaría planteándose buscar un nuevo trabajo en estos momentos.

El salario es, en un 69,8% de los casos, la principal motivación que lleva a los trabajadores a buscar un nuevo empleador. Según se desprende de los datos compartidos por Sodexo, la percepción de recibir un salario insuficiente está bastante extendida entre la población: seis de cada 10 españoles afirma que su sueldo no cumple con sus expectativas. Y tampoco son demasiado optimistas en cuanto a sus posibilidades de mejora a corto plazo. El 52,9% de los encuestados no contempla recibir una subida salarial durante el año 2023, y de los que sí la esperan, sus estimaciones no van más allá de que ésta alcance un 6,4% de media.

Conseguir mayor flexibilidad y mejores opciones de conciliación son otras razones de peso para contemplar un cambio. «ocho de cada diez empleados considera que la falta de conciliación es un motivo para pensar en un cambio de empleo, y uno de cada cuatro buscaría directamente otro empleo si su empresa no le permitiese conciliar», dice Martín. En este sentido, «las empresas pueden abordar políticas de flexibilidad horaria de entrada y salida o facilitar días de teletrabajo, pero también ofrecer beneficios como ayudas al pago de la escuela infantil de los menores de 3 años como herramientas principales para potenciar esa conciliación», destaca la directora de marketing de Sodexo.

La falta de beneficios sociales sería otro de esos detonantes del cambio. Un 38,6% de los empleados se sienten insatisfechos con los beneficios que recibe de su empresa. Al respecto, seguro de salud (46,2%), flexibilidad horaria (41,8%), tarjeta de comida (39,8%), aporte al plan de pensiones (34,6) y la posibilidad de teletrabajar (34,6%) configuran ese Top 5 de los beneficios favoritos de los trabajadores.

Cómo recuperar al talento descontento

En un contexto en el que el 73% de las organizaciones están teniendo dificultades para cubrir determinadas posiciones, recuperar para la causa a esos trabajadores que están con un ojo puesto en el mercado se antoja una estrategia especialmente oportuna. ¿Cómo lograrlo? «El primer paso debe ser un proceso de escucha y análisis de las demandas y necesidades de los trabajadores, para comprender dónde están sus aspiraciones y preocupaciones en lo relativo al ámbito laboral», aconseja Miriam Martín. El estudio de Sodexo apunta que, tras el salario (61,9%), la flexibilidad (47,5%) y el teletrabajo (44,6%) son los factores que más valoran los trabajadores de un nuevo empleo.

La formación como vía para el desarrollo profesional y el aumento de la empleabilidad es otro de esos catalizadores de la satisfacción laboral que no pierde vigencia. El 81,1% de las empresas afirman apoyarse en programas de formación para fidelizar el talento, y hasta el 83,4% ya cuenta o tiene previsto incluir planes de reskilling para actualizar y dotar de nuevas habilidades a sus empleados. Unas estrategias que, confirma Miriam Martín, “aumentan el compromiso de los empleados al potenciar su desarrollo profesional, y son al mismo tiempo una excelente herramienta de capacitación con efectos directos sobre la actividad de la empresa”.