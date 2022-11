La purpurina corporal de Mercadona que está arrasando: brilla en Navidad

De entre los muchos productos que venden en Mercadona y que nos van a servir para prepararnos de cara a las fiestas navideñas, hay uno que se impone de forma clara y contundente. Toda una novedad de los supermercados de Juan Roig que en cuanto conozcas vas a querer tener entre tus manos para probar. Descubre ahora la purpurina corporal de Mercadona que está arrasando y con la que brillar de forma especial esta Navidad.

La purpurina corporal que está arrasando en Mercadona

Mercadona tiene algunos de los mejores productos cosméticos de la temporada y dado que la Navidad está a la vuelta de la esquina, nada mejor que elegir su glitter corporal de la línea Monoï, que tiene en concreto el nombre de Agua perfumada corporal Glitter Elixir Fleur de Monoï.

Un producto que simula una crema ligera de textura acuosa que podemos extender por el cuerpo para obtener un resultado de piel brillante con un bonito efecto purpurina. Se convierte así en el producto perfecto para que lo apliques por el cuerpo y luzcas mucho más festiva de cara a la Navidad.

Al igual que el resto de la gama ‘Elixir Fleur de Monoï’, este glitter que se ha hecho viral en TikTok tiene una fórmula basada en el aceite Monoï, que cuenta con propiedades no sólo hidratantes, sino también calmantes y nutritivas por lo que vas a poder cuidar de tu piel, y a la vez conseguir que tenga ese brillo especial que tanto nos gusta.

La aplicación es sencilla y no se requiere del uso de demasiado producto. Se recomienda usarlo tras haberte duchado, con la piel limpia y seca. Debes aplicar un «pam» o dos en la punta de los dedos y extiendes por las zonas del cuerpo que vayas a llevar al descubierto con tus looks de Navidad. Especialmente recomendable es aplicarlo en el cuello y en la zona del escote así como en los brazos, en el caso de que apuestes por un vestido corto y si no deseas mancharte demasiado las manos, puedes pulverizar directamente sobre la zona aunque ten cuidado de que no salga demasiado producto.

Una vez hayas acabado, el resultado es el de una piel luminosa y jugosa pero sin que el glitter o la purpurina sean un exceso sino un brillo sutil y muy elegante. El precio de este producto disponible en Mercadona es de 4 euros para una botella de formato spray de 155 ml.