¿Puedo poner las plantas en el rellano? La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma

Numerosas personas son las que reflejan su pasión por la naturaleza y poseen plantas decorativas que colocan en el rellano de su vivienda. Esto puede parecer espectacular a simple vista, pero la realidad es que la Ley de Propiedad Horizontal avala que la comunidad de vecinos podrá prohibir esta actividad si afecta a zonas comunes o altera la estética del edificio. Por ello, esta normativa establece límites concretos sobre lo que un propietario debe cumplir fuera de su vivienda, incluyendo también objetos como bicicletas, carritos de bebé o zapatos. Además, el artículo 7.1 de la ley señala que el propietario «podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o seguridad del inmueble».

El permiso

La clave es consultar a los estatutos de la comunidad y solicitar la aprobación de la junta de propietarios. Además, la ley firma que este tipo de decisiones se suelen aprobar tras votación por mayoría simple. En el caso de no obtener ese permiso, la comunidad puede solicitar la retirada inmediata de los objetos colocados en zonas comunes. Por otro lado, el articulo 9.1.a recoge que cualquier propietario está obligado a «respetar las instalaciones generales de la comunidad». Así que las macetas no pueden dificultar el paso, ni la limpieza, o mostrar el riesgo de caída. Si se considera que afecta a la convivencia o a la estética del edificio, la comunidad puede actuar para eliminarlas.

Las consecuencias si se incumple

Si un propietario no cumple la petición de la comunidad sobre la eliminación de las macetas, el juez puede ordenar la retirada inmediata de los objetos e imponer una indemnización por daños. Además, la ley establece también medidas cautelares para asegurar el cumplimiento de la orden y sancionar en caso de no cumplirse, como un delito de desobediencia. Por eso, la Ley de Propiedad Horizontal indica que colocar macetas o adornos en la puerta de la vivienda sin el permiso de la comunidad se puede ver como la alteración de un espacio común. Así que lo mejor es pedir siempre autorización antes de decorar el rellano de casa.