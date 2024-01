Puedes reclamar: lo que debes hacer si cobras menos del salario mínimo

En el año 2024, se llevará a cabo un incremento del 5% en el salario mínimo, elevándolo de los actuales 1.080 euros al mes a 1.134 euros mensuales distribuidos en 14 pagas. Este aumento ha sido acordado finalmente entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, después de que los empresarios rechazaran la propuesta inicial del Ministerio de Trabajo de una subida del 4%.

Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme no se han sumado al acuerdo, argumentando que no se han atendido sus demandas específicas, como la indexación del SMI a los contratos públicos y la implementación de bonificaciones para el sector agrícola. Trabajo, CCOO y UGT estaban dispuestos a firmar una subida del 4% si las organizaciones empresariales se sumaban a un pacto tripartito.

En caso contrario, el Ministerio y los sindicatos aseguraron que la subida sería «más ambiciosa» que el 4% inicial. Aunque las demandas no fueron atendidas, se acordó finalmente un incremento del 5%, elevando el SMI a 1.134 euros mensuales en 14 pagas para 2024. Este episodio sigue la tendencia de desacuerdo entre las partes, ya que la CEOE también se abstuvo de sumarse a las subidas del SMI en 2022 y 2021, aunque pactó el aumento en 2020. El Gobierno mantiene su compromiso de legislar para que el SMI sea siempre equivalente al 60% del salario medio.

Así, el salario mínimo interprofesional, que establece el sueldo legal más bajo para trabajos a jornada completa en España, alcanzará los 1.134 euros brutos al mes este año. La aprobación de este aumento se realizará en las próximas semanas, cumpliendo con los plazos legales necesarios, y se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero.

El reciente aumento del salario mínimo en España, se suma a las subidas registradas en años anteriores. Entre 2018 y 2023, el salario mínimo en el país experimentó un incremento superior al 30% por encima de la tasa de inflación. Dentro de un grupo de 34 países avanzados, España destaca como el segundo donde más ha crecido el salario mínimo en términos reales durante el período mencionado, superando en 2,5 veces el aumento promedio observado en esos países.

Entrada en vigor del SMI

La reciente propuesta de incremento en el SMI se encuentra en proceso de aprobación y, como en ocasiones anteriores, será retroactiva con efectos desde el 1 de enero. Aunque aún no ha sido aprobada, debido a los trámites parlamentarios y procesos formales de consulta pública necesarios, se espera que este aumento se apruebe en los próximos Consejos de Ministros.

El Consejo de Ministros previsto del 16 de enero no será el momento de su aprobación, pero desde el Ministerio de Trabajo se ha asegurado que se acelerarán los procesos para lograr la aprobación lo antes posible. Las siguientes oportunidades serán los Consejos de Ministros programados para los martes 23 y 30 de enero, donde se espera que el Gobierno logre aprobar el aumento del SMI y publicarlo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) mediante un real decreto antes de fin de mes. En caso de que el Gobierno no pueda aprobar la subida del SMI antes de enero, las cantidades pendientes se abonarán retroactivamente.

Tras la consolidación del acuerdo del SMI entre el Gobierno y los sindicatos, se abre ahora la mesa del subsidio. En esta fase, el Ejecutivo mantiene su objetivo de ampliar tanto la cobertura como la cuantía del subsidio. Será necesario revisar especialmente el subsidio para mayores de 52 años, ya que el Ejecutivo busca incrementar la cuantía del subsidio durante el primer año de percepción, permitir su compatibilidad con un empleo durante los primeros 180 días sin pérdida de prestación y asociarlo a la firma de un acuerdo de actividad por parte de los beneficiarios.

Cómo reclamar la subida del salario mínimo interprofesional

La reciente subida del SMI en España implica la actualización de los sueldos que se encuentren por debajo de este umbral. Este salario mínimo, que alcanza los 1.134 euros mensuales en 14 pagas para 2024, establece el límite legal más bajo para los trabajadores en España, aunque los convenios pueden fijar salarios superiores. Si alguien percibe un salario inferior a esta cifra, tiene el derecho de reclamar a su empleador la aplicación de la subida.

Para reclamar, se recomienda iniciar la vía amistosa, contactando con la empresa y solicitando la actualización del sueldo. En caso de no obtener respuesta, contar con asesoramiento legal puede ser útil para enviar un burofax exigiendo la subida. Si persiste la negativa, se puede buscar asesoramiento para la conciliación administrativa, presentando una papeleta de conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) correspondiente. Este proceso puede durar hasta 15 días hábiles.

Si no se llega a un acuerdo, la última vía es presentar una demanda en el juzgado de lo social correspondiente, exigiendo la subida salarial y el reintegro de las cantidades no abonadas desde la entrada en vigor de la medida, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. Cabe destacar que la empresa no puede despedir a un trabajador por reclamar este derecho, ya que se consideraría despido nulo, con la obligación de readmisión y abono de salarios dejados de percibir.