Puedes cobrar 7.250 euros de pensión si cumples este requisito

Muchas personas se encuentran en la situación de no haber podido trabajar durante su vida debido a la dedicación a las labores del hogar, convirtiéndose en amas de casa. A diferencia de otros empleos, esta labor no implica cotizaciones a la Seguridad Social, lo que conlleva la ausencia de aportes para una futura pensión contributiva. Para aquellos que carecen de ingresos suficientes, existe la posibilidad de acceder a la pensión no contributiva de jubilación, con una cantidad anual que en este año 2024 ha alcanzado los 7.250,60 euros.

Las pensiones no contributivas son asignaciones económicas destinadas a personas jubiladas o en situación de invalidez que no han realizado aportes a la Seguridad Social o no han cumplido con los años mínimos requeridos para recibir una pensión contributiva. Su objetivo principal es asegurar ingresos mínimos y proporcionar atención médica y farmacéutica gratuita. Aunque están vinculadas a la Seguridad Social, su gestión recae en las Comunidades Autónomas y en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

Es importante diferenciar entre ser ama de casa y trabajar como empleada del hogar. Mientras que las primeras no cotizan a la Seguridad Social, las segundas están consideradas como empleadas y, por tanto, deben estar registradas y realizar cotizaciones.

Cómo acceder a la pensión de 7.250€

Las amas de casa deben cumplir tres requisitos fundamentales para ser elegibles para esta pensión de jubilación.

Tener 65 años de edad.

Ser ciudadano español o tener residencia legal en España durante al menos 10 años, de los cuales dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la prestación.

Los ingresos deben ser inferiores a 7.250,60 euros anuales.

En caso de que los ingresos anuales superen los 7.250,60 euros y se conviva con familiares, se cumplirá el requisito si la suma de los ingresos anuales de todos los miembros de la unidad económica de convivencia es menor a ciertos umbrales establecidos.

Para convivir únicamente con el cónyuge o parientes hasta segundo grado, los límites son:

12.326,02 € para 2 convivientes.

17.401,44 € para 3.

22.476,86 € para 4.

Si entre los convivientes se incluyen padres o hijos, los límites aumentan a:

30.815,05 € para 2 convivientes.

43.503,60 € para 3.

56.192,15 € para 4.

La cuantía de la pensión no contributiva por jubilación no es estática y se determina en función de los ingresos personales del solicitante y de la unidad económica de convivencia. Esta cantidad puede variar entre los 7.250,60 euros (517,90 euros mensuales), que es la cantidad íntegra, y los 1.812,65 euros anuales (129,48 euros al mes), que representan el mínimo del 25%.

Si las amas de casa no tienen ningún tipo de ingresos, recibirán la cantidad íntegra. No obstante, a medida que los ingresos aumentan, la pensión no contributiva disminuye, pero nunca por debajo del mínimo. Si se convive con más beneficiarios de una pensión no contributiva por jubilación, las cuantías serán establecidas por el IMSERSO y pueden consultarse en su página web.

Otras ayudas para amas de casa

El Subsidio de Renta Activa de Inserción (RAI) ofrecido por el SEPE en 2023 se presenta como un apoyo económico temporal dirigido a las amas de casa que trabajan en sus hogares. Sin embargo, para acceder a esta prestación, se deben cumplir una serie de requisitos específicos.

El propósito de esta ayuda, según lo explicado por el SEPE, es aumentar las oportunidades de reincorporación al mercado laboral de personas desempleadas con necesidades económicas especiales y dificultades para encontrar empleo. Este subsidio, desarrollado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social bajo la gestión de Yolanda Díaz, tiene una duración máxima de once meses y asciende al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), situado en 600 euros mensuales, otorgando a las amas de casa un total de 480 euros mensuales.

Inicialmente dirigida a desempleados de larga duración, personas con discapacidad reconocida del 33%, emigrantes retornados y víctimas de violencia de género, doméstica o sexual, esta ayuda también contempla a las amas de casa, siempre que cumplan con una serie de requisitos:

Tener menos de 65 años. En el caso de ser desempleado de larga duración o emigrante retornado, la franja de edad requerida es entre los 45 y los 65 años.

En el caso de ser desempleado de larga duración o emigrante retornado, la franja de edad requerida es entre los 45 y los 65 años. No haber sido beneficiario de esta ayuda en más de tres ocasiones anteriormente.

haber sido beneficiario de anteriormente. Estar desempleado o inscrito como demandante de empleo durante al menos doce meses y comprometerse con actividades que impulsen su inserción laboral.

durante al menos doce meses y comprometerse con actividades que impulsen su inserción laboral. No disponer de ingresos mensuales que superen el 75% del salario mínimo interprofesional (SMI), excluyendo la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. El SEPE considera el rendimiento bruto de las rentas, y si estos provienen de actividades empresariales, profesionales, agrícolas, ganaderas o artísticas, se toma en cuenta la diferencia entre ingresos y gastos necesarios para su obtención.

que superen el 75% del salario mínimo interprofesional (SMI), excluyendo la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. El SEPE considera el rendimiento bruto de las rentas, y si estos provienen de actividades empresariales, profesionales, agrícolas, ganaderas o artísticas, se toma en cuenta la diferencia entre ingresos y gastos necesarios para su obtención. En el caso de tener cónyuge, hijos menores de 26 años, mayores con discapacidad o menores en acogida, el requisito de carencia de rentas se cumple cuando la suma de los ingresos familiares divididos por el número de miembros no excede el 75% del SMI, excluyendo las dos pagas.

El proceso para solicitar la Renta de Inserción Activa puede realizarse a través de la Sede Electrónica del SEPE, oficinas de prestaciones, registros públicos o correo administrativo. Se recomienda hacerlo online con certificado digital o Cl@ve PIN. Una vez completada la solicitud y en caso de aprobación, las amas de casa recibirán el pago entre los días 10 y 15 de cada mes mediante una transferencia bancaria a la cuenta corriente indicada.