El productazo de Aldi con el que dirás adiós a la suciedad en tu nevera

La nevera es uno de los electrodomésticos más importantes de nuestra cocina, ya que en ella guardamos los alimentos que consumimos a diario. Por eso, es fundamental mantenerla limpia y ordenada, para evitar que se estropeen, que se mezclen los olores, o que se produzcan infecciones o intoxicaciones. Sin embargo, limpiar la nevera no es una tarea fácil ni agradable, ya que requiere tiempo, esfuerzo y productos específicos. Además, muchas veces no sabemos cómo organizar los alimentos de forma adecuada, para que no se dañen o se desperdicien.

Por suerte, Aldi, la cadena de supermercados de origen alemán, nos ofrece una solución práctica, económica y ecológica para mantener nuestra nevera en perfectas condiciones: la alfombrilla para nevera de la línea Home Creation. que ha sido diseñada para colocar dentro de la nevera de modo que puedes proteger mejor el orden y limpieza de la nevera. Un producto que sin duda tiene múltiples beneficios, tanto para nuestra nevera como para nuestro bolsillo. ¿Quieres conocerlos? Sigue leyendo y te los contamos.

El producto de Aldi que mantiene limpia la nevera

Si quieres tener una nevera impecable, donde tus alimentos se mantengan en perfectas condiciones, te interesa conocer el producto se ha convertido en todo un «top» ventas en todos los supermercados Aldi. Como ya hemos adelantado, se trata de la alfombrilla para nevera de la línea Home Creation perteneciente a estos supermercados y que se va a convertir en algo imprescindible una vez pongas a prueba.

La alfombrilla para nevera de Home Creation es un complemento ideal para tu nevera, que se coloca sobre el fondo de los cajones o estantes donde almacenas tus alimentos. Su material es espuma de polietileno, un compuesto ligero, flexible y resistente, que te ofrece las siguientes ventajas:

Permite que el aire circule entre los alimentos y la superficie de la nevera , lo que evita que se acumule humedad y que se generen moho, bacterias y malos olores.

, lo que evita que se acumule humedad y que se generen moho, bacterias y malos olores. Protege los alimentos de los golpes y las rozaduras , lo que hace que duren más tiempo y que conserven su aspecto y sabor originales.

, lo que hace que duren más tiempo y que conserven su aspecto y sabor originales. Facilita la limpieza de la nevera , ya que se puede sacar fácilmente y lavar con agua y jabón, o incluso en el lavavajillas.

, ya que se puede sacar fácilmente y lavar con agua y jabón, o incluso en el lavavajillas. Aporta un toque de color y alegría a la nevera, gracias a su diseño en diferentes tonos en azul y en verde.

Esta es una alfombrilla para nevera que cuenta además con unas dimensiones de 47 x 30 cm, lo que la hace compatible con la mayoría de los modelos de nevera. Pero en el caso de que sea demasiado grande para el cajón o estante en el que deseas colocarla no te preocupes. Es recortable, por lo que se puede adaptar al tamaño y forma que desees. Además también es antideslizante, lo que evita que se mueva o se caiga al abrir o cerrar la nevera.

Además es fácil de limpiar en el caso de que veas que se ha manchado con el líquido de algún alimento o si por ejemplo has dejado alguna botella mal cerrada. Basta con retirar la almohadilla, la pasas por debajo del agua del grifo, añades una gota de jabón, limpias y verás que te queda como nueva.

La alfombrilla para nevera de Home Creation está disponible en dos colores: azul y verde. Ambos tienen un acabado liso y brillante, que refleja la luz y crea un efecto visual muy atractivo. Puedes elegir los colores como más te guste aunque muchos eligen la alfombrilla de color azul para productos frescos de carne y pescado y la verde para el cajón de frutas y verduras, aunque como puedes ver en las fotos la puedes utilizar como más te guste y como base a todo tipo de alimentos.

Y por menos de 2 euros

La alfombrilla para nevera de Home Creation tiene además el precio más económico de todos ya que se vende por tan solo 1,99 euros, lo que la convierte en un producto muy asequible y con una excelente relación calidad-precio. Se puede comprar en cualquier supermercado Aldi

Aldi cuenta con más de 300 tiendas repartidas por toda España, por lo que seguro que encuentras una cerca de tu casa. Además, en su página web puedes consultar el catálogo de ofertas, el horario de apertura y el localizador de tiendas. También puedes seguirlos en sus redes sociales, donde comparten recetas, consejos y sorteos.

La alfombrilla para nevera de Home Creation es un producto que no puede faltar en tu hogar si quieres tener una nevera limpia, ordenada y sin malos olores. Con esta alfombrilla, tus frutas y verduras se conservarán frescas durante más tiempo, y podrás disfrutar de una alimentación sana y equilibrada. Además, es un producto muy económico, fácil de usar y de limpiar, y que le dará un toque de color y alegría a tu nevera. No lo dudes más y hazte con la alfombrilla para nevera de Home Creation en tu supermercado Aldi más cercano.