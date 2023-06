Primer vuelo con éxito de un avión propulsado por hidrógeno

Un equipo de ingenieros e investigadores de Destinus, la compañía aeronáutica europea afincada también en España desde 2021, acaba de lograr volar el primer prototipo de Europa, con tecnología de postcombustión de hidrógeno.

El histórico vuelo tuvo lugar en un aeropuerto cerca de Múnich (Alemania) marcando un importante paso adelante en el desarrollo de sistemas de propulsión avanzados para vuelos supersónicos propulsados ​​por hidrógeno.

El vuelo experimental fue realizado por el demostrador experimental Jungfrau, con el que la compañía ha ensayado las características de la aerodinámica hipersónica, modificado ahora el sistema de combustible para alimentar con hidrógeno el motor modificado para este combustible. Estos vuelos mostraron la funcionalidad y la eficiencia de los dispositivos de postcombustión de hidrógeno en condiciones reales.

El nuevo sistema de propulsión consiste en una turbina convencional a la que se le ha añadido un postcombustor de hidrógeno, integralmente diseñado por la compañía, que se activa selectivamente en varias condiciones de vuelo. Un dispositivo de postcombustión es una cámara de combustión adicional que se utiliza para generar más empuje mediante la inyección de combustible adicional, en este caso hidrógeno, en la corriente de escape. El mayor empuje generado por los postquemadores permite que las aeronaves alcancen velocidades y tasas de ascenso más altas. Los dispositivos de postcombustión pueden proporcionar la potencia necesaria para alcanzar velocidades supersónicas.

Además, esta configuración permite el uso de dos combustibles diferentes dentro de un mismo sistema de propulsión, haciendo posible combinar esta tecnología con un motor turborreactor convencional alimentado por Jet A o SAF. Esta solución combinada permite acelerar el desarrollo del motor centrándose en el sistema de alimentación y tecnologías de combustión mientras que se reduce el riesgo en vuelo.

Aviación sostenible

La compañía trabaja ahora en el desarrollo de tecnologías que completen todo el sistema de propulsión y está planeando la construcción de unas mega instalaciones de ensayo en España.

El uso de hidrógeno como fuente de combustible representa un avance significativo en la aviación sostenible. El hidrógeno es conocido por sus propiedades de combustión limpia: emite calor, vapor de agua como subproducto y minimiza las emisiones de dióxido de carbono. Además, tiene una densidad de energía tres veces superior a la del combustible Jet A, lo que lo hace adecuado para largas distancias y altas velocidades, objetivo de la compañía. La integración exitosa de postquemadores de hidrógeno en este prototipo de avión no tripulado allana el camino para una nueva era de sistemas de propulsión más limpios y eficientes.

«Este logro representa un gran avance en la tecnología aeroespacial», dijo Mikhail Kokorich, fundador y director ejecutivo de Destinus. «El exitoso vuelo con postquemadores de hidrógeno demuestra el potencial de los sistemas de propulsión de alto rendimiento que son altamente eficientes y reducen las emisiones de carbono. Ahora estamos más preparados para el vuelo del próximo año del primer dron supersónico del mundo propulsado por hidrógeno».

Esta tecnología revolucionaria posiciona a Destinus a la vanguardia de la innovación aeroespacial. El próximo prototipo, Destinus-3, está en marcha y será el primer prototipo supersónico del mundo impulsado por hidrógeno. Este récord está programado para 2024. La financiación para parte del desarrollo provendrá de subvenciones europeas obtenidas a través del gobierno español. La revelación de Destinus-3, junto con Jungfrau y Eiger, se presentará en el Salón Aeronáutico de París este mes de junio.

A medida que la industria de la aviación continúa esforzándose por encontrar soluciones más ecológicas, la exitosa demostración de postquemadores de hidrógeno en el prototipo Jungfrau representa un logro significativo. El diseño del dispositivo de poscombustión tiene similitudes significativas con la cámara de combustión de un estatorreactor, lo que significa que probar el dispositivo de poscombustión de hidrógeno también sirve como un trampolín en el desarrollo de un estatorreactor de hidrógeno.

La empresa

Destinus es una joven startup aeronáutica europea asentada en Suiza, Alemania, Francia, y en España desde el verano de 2021. Su voluntad es ubicar aquí la planta de fabricación del primer avión hipersónico de Europa.

Su objetivo es desarrollar el sistema más rápido del mundo para transporte de pasajeros y mercancías. Además de ultrarrápido, este avión usará principalmente hidrógeno como combustible alternativo al queroseno, siendo además una energía limpia y de gran interés para Europa. Destinus prevé también que sea España el centro de pruebas en vuelo de sus demostradores de tecnología, dado que el país reúne unas condiciones óptimas para dichas pruebas: salida al mar, alto nivel de ingeniería, excelente cadena de suministros, muy buenos polos de fabricación aeronáutica y alta calidad en la red de comunicaciones.

Actualmente la empresa Destinus cuenta con una plantilla de más de 100 personas. La sede española se ubica en el municipio madrileño de Tres Cantos y cuenta actualmente con más de 30 personas en su mayoría ingenieros aeronáuticos o espaciales y prevé duplicar su plantilla en 2023. El equipo de Destinus cuenta con uno de los equipos más multiculturales de Europa, con 30 nacionalidades actualmente.

Pedro Duque, ex ministro de Ciencia e Innovación en España, ex astronauta de la ESA y ex presidente de Deimos Imaging, se ha incorporado hace algo menos de un año al consejo de Administración de Destinus, que hasta ahora estaba formado por Mikhail Kokorich, fundador y director general de la misma; Cornelius Boersch, uno de los inversores en startups más activos de Europa como «business angel», y Philipp Rösler, ex vice canciller y ex ministro de Economía y Tecnología de Alemania.