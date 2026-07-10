Precio de la luz hoy, viernes 10 de julio, por horas: esta es la mejor hora para poner la lavadora

Este viernes 10 de julio, el precio de la luz en el mercado se sitúa en los 117,85 euros por megavatio hora (MWh). Este valor nos puede ser de utilidad para establecer una referencia para los consumidores de cara a planificar algunas tareas del hogar, como poner la lavadora, para así evitar un incremento notable en su factura de la luz.

Unos datos que reflejan un ligero aumento del precio del megavatio en el mercado. Un pequeño incremento con respecto a ayer, que continúa con la tendencia a la alza del precio. Asimismo, es de vital importancia recalcar que estas cifras no son un espejo del coste final que paga cada uno de los consumidores de luz, ya que la factura incluye impuestos, cargos y peajes, por lo que para los usuarios con tarifa regulada o indexada, el precio lo conocerán cuando Red Eléctrica publique los datos.

¿Cuándo será más barata la luz hoy?

Este viernes arranca con precios muy elevados. Las cifras se sitúan por encima de los 100 euros/MWh, que se mantienen durante las primeras horas de la mañana hasta las 10:00 horas, con un pico de 155,09 euros en el tramo de 03:00 a 04:00 horas. A partir de entonces se produce un desplome progresivo de los precios, alcanzando el tramo más barato del día entre las 13:00 y las 14:00 horas, cuando el precio será de 37,36 euros/MWh.

Estos datos demuestran un incremento masivo de los precios con respecto a los datos de principio de mes, pero que, situados en la última semana, suponen un aumento más relajado que en jornadas anteriores. Esta franja es la más recomendada para concentrar las tareas del hogar que ocupen un consumo energético elevado, como poner lavadoras, el lavavajillas o cargar el vehículo eléctrico.

Por contra, el tramo con el precio más elevado lo alcanzaremos en la franja de 22:00 a 23:00, cuando el costo sea de 168,00 euros/MWh. Se recomienda evitar el uso intensivo de electrodomésticos durante esa franja horaria para minimizar el impacto en la factura.

Una jornada que limita el uso de los electrodomésticos por parte de los usuarios, para así evitar sufrir un gasto excesivo en su factura a final de mes. Asimismo, durante más de 15 horas los precios superan los 100 euros/MWh.