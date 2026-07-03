El crecimiento del almacenamiento energético genera ya 5.230 empleos y 524 millones en España

El sector del almacenamiento energético se ha convertido en una pieza cada vez más determinante del sistema eléctrico español. El Observatorio por la Innovación en el Almacenamiento ha celebrado en Madrid su primera sesión de trabajo, reuniendo a empresas energéticas, asociaciones sectoriales, centros tecnológicos, entidades financieras e instituciones públicas.

El objetivo del encuentro ha sido avanzar en la elaboración de la primera Hoja de Ruta para el Almacenamiento Energético en España, un documento llamado a marcar las prioridades regulatorias e industriales del sector durante los próximos años.

La jornada ha constituido el punto de partida de un proceso de construcción colectiva orientado a identificar las medidas necesarias para acelerar el despliegue del almacenamiento y maximizar su aportación a la transición energética.

Radiografía del sector

Los trabajos han partido del Informe Socioeconómico del Almacenamiento Energético en Baterías en España, elaborado por la Universidad de Castilla-La Mancha, que constata el potencial estratégico del sector desde el punto de vista energético, económico e industrial.

Según ese estudio, la cadena de valor del almacenamiento ya genera en España 524 millones de euros de valor añadido y 5.230 empleos directos e indirectos, pese a que el despliegue masivo de instalaciones se encuentra todavía en una fase inicial.

El informe concluye además que, por cada millón de euros de actividad adicional en el sector, se generan aproximadamente 318.000 euros de valor añadido directo y 88.000 euros de valor añadido indirecto, así como 2,6 empleos directos y 1,4 indirectos en la economía española.

Crecimiento acelerado

El análisis destaca que España dispone actualmente de una de las mayores oportunidades de crecimiento de Europa en este ámbito. La potencia instalada de almacenamiento en baterías apenas alcanzaba los 25 MW en 2024.

Sin embargo, esa capacidad acumulada ya supera los 125 MW en marzo de 2026, un crecimiento que multiplica por cinco la cifra de partida en poco más de un año.

A ello se suma una cartera de proyectos en tramitación que alcanza cerca de 25 GW entre redes de transporte y distribución, una cifra superior a los objetivos contemplados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Infraestructura crítica

Durante la sesión, los participantes coincidieron en señalar que el almacenamiento energético se ha convertido en una infraestructura crítica para garantizar la integración eficiente de energías renovables.

También coincidieron en que refuerza la seguridad de suministro, aumenta la flexibilidad del sistema eléctrico y reduce la dependencia energética exterior del país.

A partir de este diagnóstico compartido, los asistentes trabajaron para identificar medidas concretas con las que eliminar barreras regulatorias y mejorar las señales de inversión del sector.

Líneas de trabajo

Entre las principales líneas abordadas durante la jornada destacan la definición de objetivos específicos para el despliegue de sistemas de almacenamiento con baterías y su integración en la planificación de red.

También se debatió el desarrollo de mecanismos competitivos para la contratación de servicios de red y la incorporación de nuevas capacidades tecnológicas, como las soluciones grid-forming.

Los participantes subrayaron, asimismo, la necesidad de reforzar la colaboración entre empresas, centros de investigación, administraciones públicas y operadores del sistema.

Próximos pasos

La sesión se desarrolló mediante una dinámica participativa de contraste y debate estructurado, que ha permitido identificar mejoras y nuevas propuestas para enriquecer el documento inicial.

Las aportaciones recogidas servirán de base para la elaboración definitiva de la Hoja de Ruta, que el Observatorio prevé seguir perfilando en próximas sesiones de trabajo.

Con este primer encuentro, la entidad inicia oficialmente su actividad como espacio permanente de análisis, colaboración y generación de propuestas para el sector. El objetivo final es contribuir a un marco regulatorio y estratégico que acelere el despliegue del almacenamiento energético, refuerce la competitividad industrial y atraiga nuevas inversiones para una transición energética más segura, eficiente y resiliente.