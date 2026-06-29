Precio de la luz hoy, lunes 29 de junio, por horas: las horas más baratas para poner el ventilador

Este jueves 25 de junio, el precio de la luz en el mercado se sitúa en los 83,51 euros por megavatio hora (MWh). Este valor nos puede ser de utilidad para establecer una referencia para los consumidores de cara a planificar algunas tareas del hogar, como poner la lavadora, para así evitar un incremento notable en su factura de la luz.

Unos datos que reflejan un ligero descenso en este inicio de semana con respecto a los datos de la pasada. Asimismo, es de vital importancia recalcar que estas cifras no son un espejo del coste final que paga cada uno de los consumidores de luz, ya que la factura incluye impuestos, cargos y peajes, por lo que para los usuarios con tarifa regulada o indexada, el precio lo conocerán cuando Red Eléctrica publique los datos.

¿Cuándo será más barata la luz hoy?

Este lunes arranca con precios muy elevados, por encima de los 100 euros/MWh, que se mantienen durante las primeras horas de la mañana hasta las 8:00 horas, con un pico de 122,87 euros en el tramo de 00:00 a 01:00 horas. A partir de entonces se produce un descenso progresivo, alcanzando el tramo más barato del día entre las 11:00 y las 12:00 horas, con un mínimo de 5,10 euros/MWh.

Estos datos demuestran un aumento en base a los datos de jornadas pasadas, pero que mantiene esa tendencia de descenso en comparación con los últimos 14 días. Este ligero encarecimiento es de aproximadamente 1 euro en comparación con los datos del viernes. Esta franja es la más recomendada para concentrar las tareas del hogar que ocupen un consumo energético elevado, como poner lavadoras, el lavavajillas o cargar el vehículo eléctrico.

Por contra, el tramo con el precio más elevado lo alcanzaremos ya entrada la noche. Entre las 21:00 y las 22:00 horas, el precio alcanzará los 144,96 euros/MWh. Se recomienda evitar el uso intensivo de electrodomésticos durante esa franja horaria para minimizar el impacto en la factura.

Una jornada que refleja ese descenso acrecentado, con un mínimo que tiende a la baja, aunque uno de los máximos más caros de los últimos 7 días. Asimismo, durante más de 12 horas los precios superan los 100 euros/MWh, con un precio medio durante toda la jornada de 83,51 euros/MWh.