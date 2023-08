Pensionistas, esto os interesa: así va a cambiar vuestra pensión a partir de esta fecha

Las pensiones son una preocupación constante para todos los españoles, ya sean los 10 millones de jubilados que cobran la prestación o aquellos trabajadores que están acercándose a la edad de jubilación, por ello es importante conocer bien cuál es la situación actual de las pensiones y cómo va a quedar los próximos años tras la reforma que se aprobó. Toma nota porque si eres pensionista o estás a punto de serlo, esto te interesa: así va a cambiar vuestra pensión a partir de esta fecha.

Así va a cambiar tu pensión a partir de esta fecha

Este julio, se alcanzó un hito importante en el sistema de pensiones, ya que por primera vez el gasto en pensiones superó los 12.000 millones de euros, según los datos que proporciona por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De este modo, durante el transcurso de 2023, el gasto en pensiones ha experimentado un notable aumento. En enero, ya se había superado la barrera de los 11.000 millones de euros, y tan solo siete meses después, en julio, se llegó a la cifra de los 12.000 millones. Esto se debe en parte a la reforma de pensiones que se ha llevado a cabo, la cual ha conllevado un incremento del 8,5% en 2023, como resultado de la media de inflación en el periodo entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022. Además, las pensiones no contributivas mantendrán un aumento del 15% establecido por decreto ley.

Nueva subida fijada para 2024 y hasta 2027

Sin embargo, las buenas noticias no acaban aquí para los pensionistas. En enero de 2024, las pensiones contributivas experimentarán una nueva subida, a partir del IPC medio interanual de noviembre. De esta manera, se busca asegurar que los pensionistas no vean mermado su poder adquisitivo. Además, según lo estipulado en el Real Decreto-ley 2/2023, se llevará a cabo una subida progresiva de las pensiones entre 2024 y 2027, con el objetivo de que las pensiones mínimas contributivas lleguen a establecerse en el 60% de la renta mediana española en 2027 y que además no sean menores al umbral de la pobreza.

Así, a partir del 1 de enero de 2024, las cuantías de referencia de las pensiones serán incrementadas en un porcentaje adecuado para disminuir en un 20% la disparidad entre la cuantía de referencia de la pensión de jubilación para personas mayores de 65 años que tengan un cónyuge a cargo y el umbral de la pobreza.

De acuerdo con las proyecciones realizadas por la Seguridad Social, para el año 2027, se prevé que las pensiones mínimas de jubilación para quienes tienen cónyuge a cargo llegarán a los 16.500 euros anuales, lo que representaría un incremento del 22% con respecto a la cifra actual. Asimismo, está programado que el complemento destinado a reducir la brecha de género en las pensiones experimente un aumento del 10% a partir del año 2024.

Por último, si bien la inestabilidad política de los últimos meses ha sido una preocupación para muchos, es importante destacar que la subida de las pensiones se mantendrá independientemente de la formación de un nuevo Gobierno o de la posibilidad de una repetición electoral, ya que está regulada y garantizada por ley.