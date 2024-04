El paro cayó en marzo en 33.405 personas, hasta los 2.727.003 parados, pero la contratación indefinida se desplomó un 18% en comparación con el mismo periodo de 2023. Pese a la celebración de la Semana Santa, que el año pasado se celebró en abril, en marzo de este año se registraron 1.123.488 contratos, un 14,6% menos que en el mismo mes de 2023, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo.

De todos los contratos, 504.893 fueron indefinidos, cifra un 18% inferior a la de un año antes. En total, el 44,94% de los contratos realizados en marzo fueron indefinidos, porcentaje ligeramente inferior al registrado en febrero, cuando la proporción de contratos fijos fue del 46%.

Se desploma la contratación

Dentro de los indefinidos, en marzo se realizaron 222.515 contratos a tiempo completo, un 21,7% menos que en igual mes del año pasado; 158.271 contratos fijos-discontinuos (-12,5% interanual) y 124.107 contratos indefinidos a tiempo parcial (-17,6%).

De todos los contratos suscritos en marzo, 618.595 fueron contratos temporales, un 11,5% menos que en igual mes de 2023 y la menor cifra desde 1997. En total, estos contratos representaron el 55,06% de la contratación total efectuada en el tercer mes del ejercicio.

En los tres primeros meses del año se han realizado 3,4 millones de contratos, un 4,3% menos que en igual periodo de 2023. De ellos, 1,53 millones han sido contratos indefinidos, un 6,3% menos, mientras que 1,91 millones han sido temporales, lo que supone un 2,5% menos que en el mismo periodo del año pasado.

Se dispara el gasto en prestaciones

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó en febrero de 2024 (último dato disponible) la cifra de 2.027,1 millones de euros, un 3,8% más que en igual mes de 2023.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.092 euros en el mes de febrero, un 2% más.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario fue de 984,6 euros el pasado mes de febrero, lo que supone un aumento de 26 euros sobre el mismo mes del año anterior (+2,4%).

El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó al finalizar febrero en 1.893.595 personas, cifra un 1,6% superior a la de febrero de 2023.

La tasa de cobertura, que un año antes estaba situada en el 68,11%, escaló en febrero de 2024 hasta el 73,19%, el valor más alto para un mes de febrero desde 2011, según ha subrayado Trabajo.

Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a los datos de paro, de forma que el Ministerio ha publicado este martes las cifras de desempleo de marzo y la estadística de prestaciones de febrero.

El Departamento que dirige Yolanda Díaz ha resaltado además que en 2023 aumentó el superávit presupuestario del desempleo hasta los 5.927 millones de euros gracias a la recuperación del empleo y la mayor recaudación por la subida de los salarios.

Paro en marzo

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 33.405 personas en marzo, lo que supone un descenso del 1,2% en términos porcentuales.

Tras el retroceso de marzo, impulsado sobre todo por el sector servicios y la caída del paro femenino, el número total de desempleados se situó en 2.727.003 parados.

«Seguimos sin conocer los datos de fijos-discontinuos que el Gobierno tiene ocultos y maquillan los datos de desempleo. Según el último informe de Randstad, BBVA y Fedea serían 778.000 desempleados más. Lo que significaría un paro efectivo de más de 3,5 millones», lamentan desde la vicesecretaría de Economía del Partido Popular que dirige Juan Bravo.

«En diciembre 2022 su Ministerio (el de Trabajo) reconoció que eran 443.000 personas (contratadas como fijos-discontinuos). En enero de 2024 indicaba que había 169.500 fijos-discontinuos cobrando el paro (no computan como desempleados), tres veces más de lo que dijo la ministra en comparecencia. Si a los que cobran el paro sumamos los que no cobran, pero no trabajan, la cifra es superior a 750.000», explica la formación.

El paro registrado bajó en marzo en 15 comunidades autónomas y subió en País Vasco y Madrid, con 926 y 701 desempleados más, respectivamente. Los mayores descensos mensuales, por contra, se registraron en:

Andalucía : -11.374 parados

: -11.374 parados Canarias : -4.686 desempleados

: -4.686 desempleados Comunidad Valenciana: -3.998

En cuanto a las provincias, el paro retrocedió en 46 de ellas, encabezadas por:

Málaga : -3.095 desempleados

: -3.095 desempleados Santa Cruz de Tenerife : -2.456

: -2.456 Sevilla: -2.289

Y subió en seis, principalmente en:

Madrid : +701 desempleados

: +701 desempleados Guipúzcoa : +534 parados

: +534 parados Vizcaya: +427

El paro registrado entre los extranjeros bajó en 4.807 desempleados respecto al mes anterior (-1,3%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 366.441, lo que supone 6.474 parados menos que un año antes (-1,7%).

Afiliación a la Seguridad Social

La Seguridad Social ganó una media de 193.585 cotizantes en marzo respecto al mes anterior (+0,9%), su segunda mayor alza en este mes de toda la serie histórica, gracias al impulso de la hostelería, que sumó más de 81.000 afiliados por las contrataciones asociadas a la Semana Santa.

Tras el incremento de marzo, superior a la media de 150.000 nuevos ocupados del periodo 2017-2019, el número de afiliados medios se situó al finalizar el primer trimestre del año en la cifra récord de 20.901.967 ocupados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El aumento de afiliados de marzo es el segundo más elevado de la serie en un mes de marzo, sólo superado por el de 2023, cuando el sistema sumó más de 200.000 ocupados. El motivo de estos datos es que la Semana Santa se ha celebrado en este mes, a diferencia de otros años. En el último año, de marzo de 2023 a marzo de 2024, la Seguridad Social ha ganado 525.414 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,6%.