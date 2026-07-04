Oportunidad para Renfe tras perder Francia e Italia: Alemania inicia la liberalización de sus líneas de AVE

Renfe tiene una nueva oportunidad para adelantarse a su competencia en la expansión en Europa. Después de perder el paso con Trenitalia, operador público italiano, en Francia y con la SNCF, operador público francés, en Italia, ahora es Alemania la que ha dado el primer paso para liberalizar sus líneas de alta velocidad y abrirlas a la competencia.

Mientras Trenitalia avanza en Francia y ya opera la línea que llega hasta París y está preparándose para empezar a dar servicio en el eurotúnel, y la SNCF va a empezar ya en las próximas semanas a dar servicio en la alta velocidad italiana, Renfe no ha llegado a expandirse como quería ni en Francia ni en Italia, en buena medida por las trabas de los franceses a los trenes españoles.

En Francia opera rutas menores, que no llegan a París, y en Italia ha comprado una participación del 33% en una privada local, Arenaways, que opera rutas regionales de momento.

Además, Trenitalia está ya operando las mejores rutas en España con su marca low cost Iryo, y la SNCF fue la primera en competir con Renfe en nuestro país con Ouigo. España es el país europeo que más y más rápido ha abierto a la competencia las líneas AVE más jugosas, pese a su impacto en las cuentas de Renfe.

Ahora, Renfe tiene una nueva oportunidad para avanzar en su expansión internacional, respuesta a la pérdida de mercado en España por la competencia.

Alemania ha dado el primer paso esta semana para abrir entre un 25% y un 40% su red de ferrocarriles de alta velocidad más transitada a la competencia. La pública local, Deutsche Bahn tendrá que ceder parte de sus frecuencias a la competencia, según el plan presentado por el presidente de la Agencia Federal de Redes, el órgano regulador federal, Klaus Müller.

Renfe tiene ahora la oportunidad del mercado alemán. En Centroeuropa ya opera con su filial checa Leo Express, de la que compró el 50% en 2021, que circula también por Polonia y Eslovaquia. Recientemente ha empezado también a dar servicio en rutas que cruzan a Alemania.

En concreto, la filial de Renfe ya opera la ruta Praga-Múnich y también une la ciudad ucraniana de Przemyśl (frontera ucraniana) con Fráncfort, pasando por Polonia y la República Checa. Es una de las rutas ferroviarias europeas más largas.

Algunos de los corredores que van a salir a la competencia en Alemania, si se concreta la liberalización, son Múnich-Colonia-Dortmund y Múnich-Berlín-Hamburgo, a los que Renfe podría acudir con Leo Express.

Se uniría Alemania a los países donde Renfe ya opera, con su marca, como en las líneas Madrid-Marsella y Barcelona-Lyon, o con otras marcas como Leo Express o Arenaways. El principal éxito de momento es la línea de AVE La Meca-Medina, en Arabia Saudí. Ha fracasado en sus intentos de entrar en el AVE de Estados Unidos y de Reino Unido.