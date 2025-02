Es oficial: el dentista será gratis para todas las personas que estén en esta lista

La salud bucodental ha sido durante años una asignatura pendiente dentro de la sanidad pública española. Mientras que otros servicios médicos están plenamente integrados en el Sistema Nacional de Salud, los tratamientos odontológicos siempre han supuesto un gasto extra para las familias, dejando a muchos ciudadanos sin la atención adecuada debido a sus limitaciones económicas. Pero esta realidad está a punto de cambiar con una nueva medida que entrará en vigor en 2025: el acceso gratuito al dentista para determinados colectivos, garantizado por la Seguridad Social.

Esta iniciativa responde a una necesidad social evidente, ya que los problemas dentales no tratados pueden derivar en complicaciones serias de salud. La falta de recursos económicos ha llevado a muchas personas a posponer sus visitas al dentista, pero con esta nueva ayuda, se espera que miles de ciudadanos puedan acceder a tratamientos esenciales sin que el coste sea un obstáculo. La medida pretende igualar las oportunidades de acceso a la salud dental y evitar que ningún ciudadano quede desatendido. No olvidemos que los tratamientos dentales son uno de los servicios más costosos en el ámbito sanitario, especialmente si se necesita algo más que una simple limpieza o revisión. Con esta prestación, se cubrirán varios procedimientos fundamentales, lo que representa un alivio económico significativo para muchas familias y, al mismo tiempo, un avance en la equidad sanitaria. Pero, ¿quiénes podrán beneficiarse de ir al dentista gratis? A continuación, te contamos todos los detalles sobre los colectivos que tendrán acceso a este servicio y los tratamientos que estarán cubiertos.

¿Qué tratamientos dentales estarán cubiertos de manera gratuita?

La nueva prestación de la Seguridad Social incluye una serie de tratamientos esenciales que hasta ahora suponían un desembolso importante para los ciudadanos. Entre los servicios que estarán cubiertos se encuentran las revisiones anuales, que permiten detectar a tiempo cualquier problema bucodental. También se incluyen limpiezas dentales y la eliminación de placa bacteriana, fundamentales para prevenir enfermedades de las encías como la gingivitis.

Además, los empastes para tratar caries estarán cubiertos, un alivio para quienes no podían permitirse este tratamiento básico. Las extracciones de piezas dentales en mal estado, cuando su restauración no sea posible, también formarán parte de la prestación, así como el tratamiento de enfermedades periodontales. Aunque no se cubrirán tratamientos estéticos, esta lista de servicios esenciales garantizará que los ciudadanos puedan mantener su salud bucodental en buen estado.

¿Quiénes podrán acceder al dentista gratis en 2025?

La Seguridad Social ha definido varios colectivos prioritarios que podrán acceder a estos tratamientos sin coste alguno. Entre ellos, los menores de 14 años serán uno de los grupos beneficiados, asegurando que los niños reciban atención dental preventiva desde una edad temprana. También estarán incluidas las mujeres embarazadas, ya que durante el embarazo aumentan las probabilidades de sufrir problemas dentales.

Otro grupo prioritario será el de las personas con discapacidad reconocida, quienes a menudo enfrentan dificultades adicionales para acceder a servicios sanitarios adecuados. Además, los adultos que no pertenezcan a estos colectivos podrán beneficiarse de esta ayuda siempre que sus ingresos anuales estén por debajo de un umbral económico establecido, que se actualizará cada año en función del Salario Mínimo Interprofesional.

Requisitos para acceder a la prestación dental gratuita

Para poder disfrutar de esta nueva ayuda, los beneficiarios deberán cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos es tener residencia en España y estar empadronado en el país. Además, será imprescindible contar con una tarjeta sanitaria en vigor, ya que la prestación estará vinculada al sistema público de salud. En el caso de los adultos, deberán demostrar que sus ingresos no superan el límite económico fijado.

Los colectivos prioritarios, como menores, embarazadas y personas con discapacidad, podrán acceder directamente sin necesidad de cumplir con requisitos adicionales. Sin embargo, es importante recordar que algunas comunidades autónomas podrían establecer criterios específicos, por lo que se recomienda consultar con el centro de salud correspondiente.

Cómo solicitar la atención dental gratuita

El procedimiento para acceder a esta ayuda será sencillo. Los interesados deberán solicitar cita previa en su centro de salud, donde se les realizará una evaluación inicial para confirmar su necesidad de tratamiento y verificar que cumplen los requisitos. Tras esta evaluación, serán derivados a los servicios odontológicos correspondientes.

También se habilitará un sistema de solicitud online a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, donde los usuarios podrán presentar la documentación necesaria, como el DNI, la tarjeta sanitaria y, en el caso de los adultos, un justificante de ingresos.

La implementación de este programa representa todo un avance en la sanidad pública, alineándose con modelos de otros países europeos donde la atención dental gratuita o subvencionada es una realidad. Aunque todavía faltan detalles por concretar, se espera que esta prestación entre en vigor a lo largo de 2025, ofreciendo a millones de ciudadanos la posibilidad de mantener su salud bucodental sin preocuparse por los costes. Este paso no solo mejorará la calidad de vida de muchas personas, sino que también reducirá las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria en España.