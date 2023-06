Ofertón en Alcampo para el verano: los 10 cubitos de hielo reutilizables que valen 1,70 €

Los cubitos de hielo son imprescindibles durante el verano para poder disfrutar de una bebida refrescante en cualquier momento aunque la propia bebida no esté fría, ya que al echarla en un vaso con cubitos estará «helada» de forma instantánea, sin duda algo que se agradece cuando las temperaturas son altas y hace mucho calor. Hoy te mostramos el pack de 10 cubitos de hielo reutilizables de Alcampo que están tiradísimos ya que puedes llevarte por menos de 2 euros y a los que podrás sacar muchísimo partido durante todo el año… ¡corre que vuelan!.

Alcampo cuenta ya en sus establecimientos a estas alturas del año con una gran variedad de productos ideales para aprovechar al máximo el verano y disfrutarlo de la mejor manera posible, muy interesantes especialmente aquellos que te permitirán llevar el calor sin agobios, como por ejemplo ventiladores o los propios cubitos de hielo. El hipermercado francés tiene mucho éxito en España desde hace varias décadas, tanto con sus centros como con sus gasolineras.

Los cubitos de hielo reutilizables de Alcampo

Se trata de los Cubitos de hielo reusables ACTUEL, un pack de cubitos de hielo que se pueden utilizar tantas veces como quieras ya que no son de agua, por lo que no se deshacen con la bebida, ni tampoco le proporcionan ningún sabor ni la hacen más acuosa, así que son ideales para disfrutar de bebidas bien frías en casa siempre que quieras. El precio del pack de 10 es de tan sólo 1,70€, un chollazo increíble que no puedes dejar pasar.

Estos fantásticos cubitos de hielo reutilizables de Alcampo son originales, divertidos e innovadores, muy alegres y veraniegos gracias a sus diferentes colores, lo que le dará a las bebidas un toque de color además del toque frío que es obvio que ya proporcionan. Una opción diferente para enfriar las bebidas que te encantará y que sin duda sorprenderá a tus invitados, cubitos de plástico de diferentes colores que están rellenos de un líquido que se congela como el agua, por lo que cuando los utilices serán pequeños bloques de hielo que enfriarán las bebidas rápidamente, y después únicamente deberás lavarlos y volver a congelarlos.

No cabe duda de que se trata de una solución ingeniosa y original, además de muy barata, para llenar tus bebidas de frío y de color, ahorrando además agua, dinero, tiempo y espacio en el congelador. Con estos cubitos de hielo reutilizables de Alcampo todo son ventajas… ¡no te quedes sin ellos!.