La OCU nos avisa sobre las bebidas que son perjudiciales para la salud

Habitamos en un mundo donde la celeridad y la eficacia son cada vez más apreciadas, por lo que no es extraño que las bebidas energéticas se hayan erigido como un componente prominente en la alimentación de muchos, especialmente de los adolescentes, aunque frecuentemente hagan un uso inapropiado de estas. Por esta razón, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido una advertencia reciente sobre el consumo de estas bebidas, que a pesar de su popularidad, encierran riesgos que no todos los usuarios reconocen. Este análisis de la OCU evalúa algunas de las marcas más emblemáticas, algunas de las cuales llevan décadas en el mercado, mientras que otras son incorporaciones más recientes.

El encanto de estas bebidas para los jóvenes no es algo reciente. Su promesa de energía inmediata, junto con la capacidad de aumentar la concentración mental, puede resultar particularmente atractivo para aquellos que buscan un impulso adicional para soportar largas sesiones de estudio o para mantenerse despiertos durante la noche. No obstante, la OCU advierte que el consumo excesivo de estos productos puede provocar efectos secundarios importantes y prolongados en la salud.

La OCU advierte sobre las bebidas energéticas

Con una amplia variedad de opciones disponibles en el mercado, desde las marcas pioneras hasta las propuestas más innovadoras de grandes compañías de bebidas, es crucial entender qué contienen realmente estas bebidas y cómo pueden afectar nuestra salud. La OCU ha desglosado esta información para alertar a los consumidores sobre los posibles peligros y guiarlos hacia decisiones más informadas.

Qué son y qué contienen las bebidas energéticas

Las bebidas etiquetadas como «energéticas» suelen consistir en una mezcla de agua carbonatada, azúcares o edulcorantes, y una serie de aditivos y aromas entre los que destaca la cafeína. Esta última es bien conocida por sus propiedades estimulantes sobre el sistema nervioso central; en dosis moderadas, puede aumentar el estado de alerta y disminuir la sensación de fatiga. Además, muchas de estas bebidas incorporan vitaminas del grupo B, aminoácidos y otros compuestos como el ginseng, la taurina o el guaraná, aunque sus supuestos beneficios energizantes no siempre están respaldados por evidencias científicas sólidas.

Riesgos del consumo excesivo de cafeína

El principal componente activo de las bebidas energéticas, la cafeína, puede ser peligroso si se consume en exceso. La OCU advierte que el consumo elevado y frecuente de estas bebidas puede llevar a problemas de salud tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, los efectos pueden incluir desde interrupciones del sueño y ansiedad hasta alteraciones significativas del comportamiento. A largo plazo, los riesgos pueden escalar a problemas cardiovasculares graves y, en el caso de las mujeres embarazadas, afectar negativamente al desarrollo del feto.

Por otro lado, los efectos de las bebidas energéticas en adolescentes pueden ser particularmente preocupantes. Investigaciones indican que el consumo frecuente de estas bebidas está asociado a efectos adversos que van desde físicos, como temblores y dolor en el pecho, hasta psicológicos, como insomnio y fatiga extrema.

Consumo seguro de cafeína

La OCU explica en su análisis sobre estas bebidas, que según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la ingesta diaria de cafeína que se considera segura varía según el grupo demográfico. Para la mayoría de los adultos, hasta 400 mg de cafeína al día no deberían representar un riesgo para la salud. En mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, este límite se reduce a 200 mg. En una sola dosis, se considera que hasta 200 mg son seguros para adultos y jóvenes, ajustados al peso corporal.

Etiquetado y normativa

La regulación actual exige que cualquier producto con cafeína añadida indique claramente este contenido si supera los 150 mg/l. La etiqueta debe mostrar un aviso específico que alerte sobre el alto contenido de cafeína y desaconseje su consumo en niños y mujeres embarazadas o en período de lactancia.

Riesgos del abuso de bebidas energéticas

Al revisar las etiquetas de diversas bebidas energéticas, la OCU ha encontrado que muchas de ellas contienen niveles de cafeína que podrían superar los límites recomendados, especialmente en envases de gran tamaño como las latas de 500 ml. Estos productos, consumidos en su totalidad en una sola ocasión, pueden proporcionar un «golpe» de cafeína que excede lo que se considera seguro en una única dosis.

Las bebidas energéticas analizadas por la OCU

Para su análisis sobre las bebidas energéticas, la OCU se ha fijado en doce de las más vendidas, revelando que la bebida energética Reign Melón Manía viene cargada con 200 mg de cafeína en un envase de 500 ml. De este modo, si nos tomamos una lata entera, estaríamos consumiendo el 100% de la cantidad máxima segura de cafeína en una sola dosis recomendada para adultos.

Y no es la única que «se pasa de la raya». Siguiendo las guías de la EFSA, que recomiendan no pasar de 3 mg de cafeína por kilo de peso corporal en una sola toma, una persona que pese 50 kg no debería consumir más de 150 mg a la vez. Sin embargo, según los datos analizados, bebidas como Nocco Juicy Melba y Monster Energy superan esas dosis, mostrando que es fácil excederse sin darse cuenta. La primera cuenta con 181,5 mg de cafeína por envase de 500 ml y la segunda tiene 160 mg de cafeína por envase de 500 ml.

Mezcla con alcohol: un peligro adicional

Un área particular de preocupación es el consumo de bebidas energéticas mezcladas con alcohol. Estudios han mostrado que esta combinación puede ocultar los efectos del alcohol, llevando a un estado de ebriedad en el que no se percibe el cansancio, lo que puede resultar en un consumo más prolongado y riesgoso de alcohol.

En conclusión, mientras que las bebidas energéticas pueden ofrecer el atractivo de una energía rápida, es esencial que los consumidores, especialmente los jóvenes, estén bien informados sobre sus potenciales riesgos y elijan con cautela.