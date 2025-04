Ni ocupa espacio ni cuesta un dineral: la mesa con sillas de IKEA que arrasa en terrazas pequeñas

Cuando llega el buen tiempo, todos soñamos con tomar un café al sol, leer un libro al aire libre o simplemente disfrutar de la brisa sin tener que salir de casa. Pero no todo el mundo tiene una amplia terraza, sino que es mucho más normal contar con un balcón de pequeñas dimensiones. Por ello, puede que pienses que todo lo enumerado, y más, no vas a poder hacerlo nunca en tu balcón, debido al poco espacio disponible. Pero nada más lejos de la realidad. Lo único que tienes que hacer es conseguir la mesa y sillas que está arrasando en IKEA, y que es ideal para espacios pequeños.

La mesa con sillas ASKHOLMEN de IKEA es un conjunto pensado para los que no tienen una terraza enorme pero sí muchas ganas de disfrutarla. Este set plegable, de madera de acacia y cojines beige, está triunfando por su diseño compacto, su resistencia al exterior y su precio ajustado. Y lo mejor de todo: cuando no se usa, se pliega en segundos y desaparece sin dejar rastro. Quienes ya lo han probado aseguran que transforma cualquier rincón en un pequeño oasis. No hace falta tener un ático con vistas al mar: basta con un balcón urbano, dos plantas en maceta y este conjunto que encaja como un guante. Su estilo cálido, natural y elegante encaja con todo tipo de decoración y demuestra que, con lo justo, se puede vivir mucho mejor.

La mesa con sillas de IKEA que arrasa en terrazas pequeñas

El set ASKHOLMEN de IKEA está compuesto por una mesa plegable de 60×62 cm y dos sillas plegables del mismo estilo, todo ello fabricado en madera maciza de acacia con un tinte acrílico marrón oscuro que le da un toque cálido y atemporal. No sólo es visualmente atractivo, sino también muy práctico: sus medidas han sido pensadas para encajar incluso en los balcones más pequeños sin sacrificar comodidad.

La mesa tiene una altura de 73 cm, perfecta para comer, trabajar o simplemente apoyar una taza de café. Las sillas, por su parte, miden 36 cm de ancho, 49 cm de fondo y 87 cm de alto, y vienen acompañadas de los cojines KUDDARNA en color beige grisáceo, que aportan ese extra de confort que tanto se agradece cuando se quiere pasar un rato largo sentado.

La comodidad de contar con un set que se pliega

Uno de los grandes atractivos de este conjunto es que todo se pliega. De este modo, cuando necesitas el espacio libre (ya sea para tender la ropa o hacer yoga al aire libre), en cuestión de segundos puedes cerrar las sillas y abatir la mesa, dejándolo todo recogido sin esfuerzo. Este detalle hace que sea ideal no solo para terrazas estrechas, sino también para quienes comparten espacio exterior o quieren un mobiliario flexible.

Además, al ser de madera de acacia, el conjunto resiste bien a la intemperie, siempre y cuando se tenga un mínimo de cuidado, como cubrirlo o guardarlo en invierno. IKEA ha pensado en cada detalle, y eso se nota incluso en los acabados redondeados y la suavidad del tinte.

Ni caro ni inaccesible: precio justo para lo que ofrece

El conjunto completo cuesta 115,99 euros e incluye los tres elementos clave: una mesa, dos sillas y dos cojines. Teniendo en cuenta que es madera maciza, que viene con cojines resistentes al uso exterior y que todo es plegable, el precio es más que razonable. Sobre todo si se compara con otros sets de jardín que, o bien se disparan en coste, o bien tienen una calidad muy inferior.

IKEA ha conseguido aquí ese equilibrio que tanto cuesta encontrar: buen diseño, materiales duraderos y precio asequible. No es casualidad que el conjunto ASKHOLMEN se esté agotando en muchas tiendas físicas y que acumule valoraciones muy positivas en su web.

Cómo cuidar el conjunto ASKHOLMEN para que dure más

Aunque el conjunto está pensado para exterior, un poco de mimo siempre viene bien. Lo ideal es limpiarlo regularmente con un paño húmedo y, una vez al año, aplicar un aceite para madera que ayude a mantener el color y la resistencia. Si se guarda bajo techo durante los meses de lluvia o frío, mejor aún.

En cuanto a los cojines KUDDARNA, son resistentes al agua y se pueden lavar. Basta con quitar la funda (que es de poliéster reciclado en su mayor parte) y meterla en la lavadora en un programa suave. Así se mantienen como nuevos toda la temporada.

En definitiva, el conjunto ASKHOLMEN de IKEA no está de moda por casualidad. Arrasa porque soluciona, porque se adapta, porque no exige grandes lujos ni metros cuadrados. Y porque demuestra, una vez más, que lo sencillo puede ser lo más bonito de todo y también económico, si tenemos en cuenta que por 115,99 euros, tienes mesa y dos sillas con el mejor diseño.