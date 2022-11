El motivo por el que no puedes dejar de comprar de manera compulsiva en las rebajas

Estamos ya en plena campaña navideña, lo que significa que millones de personas se lanzan a la calle prácticamente a diario para encontrar todo lo que necesitan comprar, tanto para regalo como para preparar las diferentes fiestas en casa o simplemente aprovechar que se puede comprar con descuentos. Hoy te contamos el motivo por el que no puedes dejar de comprar de forma compulsiva en las rebajas, en el Black Friday y en todas las campañas que ofrecen descuentos a lo largo del año… ¿acaso no te pasa a ti?.

Ya sean las rebajas o el Black Friday, cuando en el mercado se ofrecen grandes descuentos en prácticamente todo se desata una auténtica fiebre por salir a comprar, incluso en muchas ocasiones terminas comprando cosas que no necesitas pero como están tiradas de precio «aprovecho y me las llevo». Todas las personas hemos pecado alguna vez en comprar algo en rebajas que realmente no teníamos la necesidad de comprar, pero el impulso de la ocasión nos lleva a ello.

¿Por qué no puedes dejar de comprar de forma compulsiva en las rebajas?

El consumismo nos invade cuando se acerca la Navidad, y queremos comprarlo todo, comprar los turrones en cuanto los ponen en las estanterías de los supermercados, comprar nueva decoración navideña aunque tengas un baúl lleno y aprovechar todo tipo de ofertas y descuentos para comprar cosas que seguramente no necesitamos. Así es, y lo cierto es que estas acciones tienen una explicación.

Las compras online por impulso son cada día más habituales, sobre todo cuando hay descuentos, ya que al tener la facilidad de comprar desde el móvil o desde el ordenador el proceso es mucho más rápido y sencillo que comprar físicamente. Cuando vas a una tienda sueles pensar más las compras, aunque en época de rebajas o Black Friday es prácticamente imposible contener esos impulsos tanto ante una pantalla como en las propias tiendas.

Expertos en psicología aseguran que las compras compulsivas dependen de factores como la presencia de mecanismos culturales particulares, como una economía basada en el mercado, mucha variedad de bienes y productos disponibles, así como ingresos con los que poder afrontar esas compras y satisfacer esos impulsos. De hecho, no tener dinero para salir a comprar en esta época puede causar una gran frustración, incluso cuando haya necesidad específica de compras.

Si eres de las personas que suele comprar de forma compulsiva debes saber que es un acto que está relacionado con otro tipo de factores psicológicos, ya que los expertos aseguran que quien compra de esta manera suele hacerlo para lidiar con el estrés y la ansiedad, mejorar su estado de ánimo, mejorar su imagen o integrarse en el entorno social, entre otros motivos. Realmente es un problema al que hay que poner solución, una obsesión por comprar productos rebajados que genera un impulso que puede incluso acarrear graves consecuencias a nivel social, económico o psicológico, ya que el dinero que te vas a gastar en algo que no necesitas lo estás quitando de gastos que sí debes asumir.