Montero asegura que no hay «riesgo» de que Argelia incumpla los contratos de gas

La ministra española de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró este jueves que no ve «ningún riesgo» de que Argelia incumpla sus contratos de suministro a España, energético o de otros productos, aunque reconoce que se han activado «todas las alertas» para intentar restablecer la relación con ese país del Magreb. Argelia anunció ayer la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España por la, a su juicio, «injustificable» posición del Gobierno español respecto al Sáhara Occidental.

En una entrevista televisiva, Montero afirmó hoy que «el suministro de bienes que vengan de este país está sujeto a contratos de medio plazo», que hasta ahora siempre se han cumplido y de momento no hay ningún dato que apunte a que no va a seguir siendo así. Sin embargo, reconoció que las relaciones diplomáticas «siempre son complicadas» y que el Gobierno trabaja para restablecer las relaciones con Argelia, uno de los principales suministradores de gas natural a España, y que «esta situación» no afecte a los negocios entre ambos países.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió ayer su giro en la posición española sobre el Sáhara Occidental, y cree que está dando resultados positivos en las relaciones de España con Marruecos. Sánchez compareció en el Congreso de los Diputados para informar de las relaciones con ese país norteafricano tras la nueva posición del Ejecutivo español sobre el Sáhara Occidental, antigua colonia española, para la que ahora acepta una autonomía, como propone Marruecos.