Miguel Ángel Ruiz (ASESCON): «Esta vuelta al cole será la más complicada de las últimas décadas»

La vuelta al cole del curso escolar 2023-2024 costará 475 € a las familias españolas -y hasta 2.000 € en el caso de los centros privados-. Así lo asegura la Asociación Española de Consumidores (ASESCON). Su presidente, Miguel Ángel Ruiz, pide «contención» para no encarecer el regreso a las clases y «reutilizar el material escolar y uniformes de etapas anteriores» siempre que sea posible, para ahorrar gastos innecesarios.

«Volver a empezar», rezaba aquel anuncio de televisión de hace exactamente dos décadas. Entonces, los niños estrenaban zapatos, libros y nuevos amigos. Ahora, los padres enfrentan una espiral inflacionista incontenible que afecta a suministros, cesta de la compra y, por supuesto, al regreso de sus pequeños a las escuelas.

Uniforme y libros, lo más caro

Según el presidente de ASESCON, el coste medio de volver al colegio, con base en «un estudio realizado tanto a las propias familias como a los establecimientos y centros educativos» se sitúa en los 475 € en un colegio público y en hasta 1.275 € en un colegio privado, aunque puede llegar a los 2.000 €». «El uniforme es quizás lo que más coste conlleva, desde los 155 € a los 210 € » y luego «el capítulo de los libros y la matrícula en los centros privados, es lo que más encarece la vuelta al cole».

La inflación encarece el comedor

«La subida de precios, sobre todo la inflación, también se deja ver en la vuelta al cole» y no sólo «en muchos de los productos», sino también «de los servicios, como el capítulo del comedor que aparece sensiblemente superior: ha crecido un 7,6% con respecto al año pasado». «Puede ser la vuelta al cole más complicada para los consumidores de las últimas décadas», explica Ruiz, a lo que agrega: «Los incrementos de costes que tienen que afrontar las familias provienen de varias facetas de la economía».

Créditos para ‘volver al cole’

Conocidos los créditos otorgados por la banca para las vacaciones de los españoles, Ruiz recuerda los créditos para afrontar ahora el comienzo del curso escolar: «Nos están trasladando que los créditos al consumo van de medio entorno al 20% de interés. Este alivio momentáneo es una losa a medio o largo plazo». En el caso de los colegios privados, el desembolso este septiembre puede llegar a ser incluso muy superior: «En el caso de una familia que tenga que afrontar dos hijos, pues estamos hablando de casi 4.000 € y de ahí la necesidad de acudir al crédito». A estos instrumentos de financiación se suma que «muchos consumidores están tirando de tarjeta de crédito en la mayoría de los casos e, incluso, de créditos rápidos».

Ruiz traslada un mensaje de «consumo responsable desde el punto de vista de comparar precios y calidades y no dejarlo todo para el final: no realizar todas las compras en un mismo establecimiento pues hemos detectado diferencias notables de preciso entre uno y otro para un mismo artículo». Asimismo, ASESCON pide a las administraciones medidas de apoyo, «sobre todo con la educación infantil donde los libres de texto y los materiales no son gratuitos, a diferencia de primaria, secundaria y bachillerato». A los padres, «educar a los niños en un consumo responsable y eficiente para que esos pequeños menores de edad» tomen las decisiones económicas correctas cuando «en el futuro sean consumidores adultos».