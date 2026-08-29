La agencia de calificación europea Scope Ratings ha revelado que España también se encuentra inmersa en la crisis de deuda que azota a numerosos países del mundo. En concreto, la entidad prevé que los intereses que paga la nación española por su endeudamiento se disparen de cara a 2031 pese a haberse reducido con respecto a 2019. Así, supondrán cerca del 6% de todos los ingresos del Gobierno dentro de cuatro años, más que lo que pagarán entonces estados como Japón, Alemania o Canadá.

En general, Scope advierte que los pagos netos de intereses van a aumentar «como proporción de los ingresos gubernamentales en las principales economías». No obstante, junto a Japón, España es la única de ellas que dispara ese gasto tras haberlo reducido entre 2019 y 2025.

Además, el gasto de los intereses en España superará a las inversiones en Defensa, pese a ser este un compromiso adquirido con los socios de la OTAN.

«Se prevé que el impacto fiscal del aumento de los costes de financiación se haga cada vez más patente a través del incremento del gasto en intereses», asegura la agencia de calificación. Un problema cada vez más común en más países que dibuja un escenario de crisis de deuda mundial.

«En EEUU, China, Japón y Francia, el gasto en intereses como porcentaje de los ingresos se acercará a máximos históricos en los próximos cinco años», auguran los profesionales. «Esto pone de relieve el reto que supone equilibrar la sostenibilidad fiscal con otras prioridades de gasto, como la Defensa, el gasto social, la inversión climática y los costes relacionados con el envejecimiento de la población», advierte.

Scope asegura que «Francia destaca negativamente» entre los estados de Europa, pues cuenta «con un crecimiento de los pagos netos por intereses durante los próximos cinco años que alcanzará una media del 14% anual y superará el crecimiento nominal del PIB, situado en torno al 3%».

«Con una tasa de crecimiento nominal del PIB similar, Alemania también registrará un aumento anual de los intereses netos de alrededor del 13 %, aunque partiendo de una base significativamente más baja», afirma la entidad.

Crisis de deuda en Europa

Si no se toman medidas, «los gastos netos por intereses en Francia» se van a duplicar «con creces, pasando de unos 59.000 millones de euros en 2025 a 129.000 millones de euros en 2031».

«Esto contrasta con los aproximadamente 30.000 millones de euros de consolidación fiscal previstos en el presupuesto de 2026, lo que pone de relieve el reto y la importancia de una mayor consolidación fiscal tras las elecciones del próximo año», alerta.

Esto, tanto para España como para el resto de países europeos, supone un problema importante en un momento en el que todos los planes se dirigen a incrementar el gasto público en Defensa: «Entre los miembros del G7, el gasto en intereses en 2026 superará el gasto en Defensa en todos los países excepto en Alemania y Canadá».

«En Alemania, los gastos por intereses ascenderán al 35% del gasto previsto en Defensa para 2026, frente al 193% de Italia, el 121% de EEUU, el 105% del Reino Unido y el 103% de Francia», sentencia la agencia.