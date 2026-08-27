El Ibex 35 abre plano (+0,03%) y se sitúa en los 20.073 puntos, con la atención en Jackson Hole

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este jueves con un tímido avance del 0,03% que le ha llevado a situarse en los 20.073 puntos tras cerrar el miércoles prácticamente en tablas, con un leve ganancia del 0,05% que le condujo a los 20.067 enteros.

Los mercados tratarán de digerir hoy los resultados del fabricante de microprocesadores avanzados Nvidia, conocidos ayer tras el cierre de las Bolsas europeas.

La compañía estadounidense, actualmente la más valiosa del mundo, se anotó un beneficio neto de 59.688 millones de dólares (51.156 millones de euros) en su segundo trimestre fiscal (mayo-julio), lo que supone incrementar en un 126% las ganancias del mismo periodo del ejercicio anterior. Sus ingresos también se multiplicaron por más de dos en tasa interanual, hasta los 96.221 millones de dólares (82.467 millones de euros), y avanzaron un 18% respecto al trimestre anterior.

Además, los inversores estarán muy pendientes de la cita anual de bancos centrales en Jackson Hole, que arranca este jueves y que contará mañana viernes con la intervención del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh.

Warsh debuta como anfitrión en este cónclave anual que durante el último fin de semana de agosto se viene celebrando desde 1982 en esta estación de montaña y que en esta edición estará marcado por las turbulencias que acechan a la deuda de Estados Unidos (EEUU) y la nueva estrategia de comunicación del banquero central estadounidense.

Se espera que el banquero central estadounidense ofrezca en su discurso de mañana alguna pista sobre la evolución de los tipos de interés en EEUU, así como su opinión sobre las recientes turbulencias en torno al bono estadounidense, después del fuerte repunte de los rendimientos exigidos, tras superar la deuda del país la histórica barrera de los 40 billones de dólares (34,3 billones de euros).

Asimismo, los inversores seguirán atentos este jueves de los acontecimientos en Oriente Próximo tras la ofensiva económica contra Irán lanzada por Estados Unidos y el acuerdo entre la República Islámica y Omán para la reapertura segura del estrecho de Ormuz.

El marco de negociación propuesto incluye la creación de un corredor marítimo conjunto temporal a través del estrecho de Ormuz y un acuerdo para poner en marcha un proyecto conjunto de desminado del estrecho.

No obstante, las autoridades iraníes han subrayado que este «plan por fases» que han coincidido en establecer con Omán para la gestión del tránsito por el estrecho de Ormuz no implica la «apertura inmediata» del estratégico paso, dado que ésta está supeditada al cumplimiento de las condiciones impuestas por Teherán.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 1,6% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 86,4 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, abarataba su precio un 1,7%, hasta los 80,7 dólares por barril.

En el terreno macro, los inversores contarán este jueves con escasas referencias económicas en Europa. En Estados Unidos se conocerán las peticiones semanales de subsidios por desempleo.

En el plano empresarial, Logista abonará este jueves un dividendo a cuenta del ejercicio 2026 de 77 millones de euros (0,58 euros por acción), un 3,6% superior al dividendo a cuenta pagado el año anterior. La compañía mantiene así su compromiso de distribuir un dividendo total por acción en el ejercicio 2026 de, al menos, la misma cuantía abonada en los ejercicios 2024 y 2025 (2,09 euros brutos por título).

Las empresas del Ibex 35

En este marco, en los primeros compases de negociación de este miércoles en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Indra (+1,19%), ACS (+0,67%), Amadeus (+0,59%) y Fluidra y Solaria, que se anotaban ganancias del 0,56% en ambos casos.

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Acciona Energía (-0,47%), ArcelorMittal (-0,43%), Repsol (-0,33%) y Cellnex, que se dejaba un 0,26%.

Mercados internacionales

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban en negativo en los compases iniciales de la jornada, salvo Francfort, que se revalorizaba un 0,1%. Londres caía casi un 0,5%, París perdía un 0,1% y Milán bajaba menos de una décima.

En el mercado de divisas, el euro ganaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1655 billetes verdes, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años se moderaba hasta el 3,671%.