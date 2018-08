La lira turca protagoniza el mayor desplome de su historia: estas son sus consecuencias en España

La lira acumula un desplome del 40% frente al dólar, en la que ya está catalogada como la mayor caída de la divisa en toda su historia. Las conversaciones entre Turquía y Estados Unidos no avanzan y las tensiones están en su punto más álgido, tal y como ha reconocido el propio Donald Trump mediante un tuit en el que ha dicho que “nuestras relaciones con Turquía no son buenas ahora mismo”.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018