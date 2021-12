Esta Navidad el mejor regalo o autorregalo que te puedes hacer esta solo en Mercadona por un precio que costará creer, 12 euros. En algunos supermercados de esta cadena ha llegado el esperado calendario de adviento de maquillaje. Los productos Deliplus y de cuidado personal de Mercadona se llevan premios allí donde van y lo hacen al tratarse de cremas y maquillaje que ha sido creado para la ocasión. Ha llegado el momento del año en el que más nos mimamos y cuidamos, esta Navidad con alegría y con posibilidades de salir y disfrutar, Mercadona nos lo pone fácil.

El mejor autorregalo para esta Navidad por solo 12 euros en Mercadona

Mercadona tiene el calendario de adviento de maquillaje más deseado del momento, es una auténtica lotería encontrarlo. Ir pronto al supermercado o buscarlo en los distintos centros de Mercadona, con un poco de suerte podemos tener este calendario en el tocador o en el baño fácilmente.

Este tipo de regalos son un plus. No solo nos ofrecen un detalle que emociona, nunca hay suficiente maquillaje o cremas en casa, especialmente las de Mercadona que sabemos que nos funcionarán. Además, podremos ir probando los productos que quizás nunca hemos podido comprar o no nos han llamado la atención. Es un buen momento para experimentar y disfrutar en primera persona de unos productos de belleza que impresionan.

En cada número hay un detalle que este calendario de adviento nos ayudará a descubrir. Esto es todo lo que te llevas a casa por solo 12 euros, un chollazo en toda regla para potenciar tu belleza en unos días en los que brillarás con luz propia.

Un eyeliner negro de un gramo y punta de fieltro

Un bálsamo labial. Una especie de vaselina con sabor a vainilla.

Pack de cuatro sombras de ojos. Contiene cuatro colores en tonos tierra y granate. Tres de ellos son mate y el más oscuro es ligeramente más satinado.

Una laca de uñas de color rojo.

Unos polvos bronceadores

Un colorete de color rosa fuerte

Una brocha pequeña de maquillaje para aplicar sombras de ojos

Una lima de uñas pequeña para llevar en el bolso

Una laca de uñas en tono nude

Un iluminador en tono rosado para pómulos y párpados

Un lápiz de ojos de color negro

Un labial líquido en tono nude

12 productos por 12 euros, a 1 euros cada uno, no es de extrañar que sea uno de los más buscados de los supermercados de Mercadona.