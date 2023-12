Mercadona tiene el ingrediente indispensable para hacer una autentica carbonara italiana

La pasta a la carbonara es uno de los platos más populares y deliciosos de la gastronomía italiana. Sin embargo, no siempre se prepara de la forma más auténtica, ya que se suelen añadir ingredientes que no forman parte de la receta original, como la nata, el queso rallado o el bacon. ¿Sabes cuál es el ingrediente indispensable para hacer una verdadera carbonara italiana? Se llama guanciale, y te vamos a contar qué es y qué función tiene en este plato. Además, te vamos a revelar dónde puedes encontrarlo en Mercadona, o qué alternativas puedes usar si no lo encuentras.

¿Qué es el guanciale?

El guanciale es un tipo de embutido curado que se elabora a partir de la mejilla o papada del cerdo. Su nombre proviene de la palabra italiana “guancia”, que significa mejilla. El guanciale se sazona con sal, pimienta, ajo y otras especias, y se deja curar durante varios meses hasta que adquiere una textura firme y un sabor intenso y aromático.

¿Qué función tiene el guanciale en la carbonara?

El guanciale es el ingrediente que le da el sabor característico a la salsa carbonara, que se elabora con huevos, queso pecorino romano y pimienta negra. El guanciale se corta en trozos pequeños y se fríe en una sartén hasta que suelta su grasa y se dora. Luego, se mezcla con la pasta cocida y se añade la mezcla de huevos y queso, que se cuaja con el calor residual de la sartén, creando una salsa cremosa y sabrosa. El guanciale aporta un toque salado, ahumado y especiado que hace que la carbonara sea irresistible.

¿Qué guanciale venden en Mercadona?

Si quieres hacer una carbonara auténtica, lo ideal es que uses guanciale, pero no es fácil de encontrar en todos los supermercados. En Mercadona, no venden guanciale como tal, pero sí que tienen dos productos que pueden servir como sustitutos: la panceta y la panceta oreada. Ambos son embutidos curados que se elaboran a partir de la panceta del cerdo, que es la parte que se encuentra debajo del lomo. La diferencia es que la panceta oreada se somete a un proceso de secado al aire que le da un sabor más intenso y una textura más seca. El precio de cada una de ellas, no llega a los 3,50 euros aunque la panceta se vende en bandeja de 500 gramos y la oreada se vende en un paquete de 265 gramos.

La panceta y la panceta oreada se pueden usar para hacer la carbonara, siguiendo los mismos pasos que con el guanciale. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el sabor y la textura no serán exactamente iguales, ya que el guanciale tiene más grasa y más especias que la panceta. Por eso, te recomendamos que ajustes la cantidad de sal y de pimienta según tu gusto, y que no frías demasiado la panceta, para que no quede seca o quemada.

¿Cómo hacer una carbonara con los productos de Mercadona?

Aquí te dejamos una receta sencilla y rápida para hacer una carbonara con los productos de Mercadona. Necesitarás los siguientes ingredientes:

400 g de espaguetis

200 g de panceta o panceta oreada

4 huevos

100 g de queso pecorino romano rallado

Sal y pimienta negra al gusto

Los pasos a seguir son los siguientes:

Pon a cocer la pasta en una olla con abundante agua salada, siguiendo las instrucciones del paquete. Escurre y reserva.

siguiendo las instrucciones del paquete. Escurre y reserva. Corta la panceta en trozos pequeños y fríela en una sartén a fuego medio-alto , hasta que suelte su grasa y se dore. Retira del fuego y reserva.

, hasta que suelte su grasa y se dore. Retira del fuego y reserva. Bate los huevos en un bol y añade el queso rallado . Salpimienta al gusto y mezcla bien.

. Salpimienta al gusto y mezcla bien. Añade la pasta a la sartén con la panceta y mezcla bien . Luego, vierte la mezcla de huevos y queso y remueve rápidamente, para que se cuaje con el calor residual y se forme una salsa cremosa. Si ves que está demasiado seca, puedes añadir un poco del agua de cocción de la pasta.

. Luego, vierte la mezcla de huevos y queso y remueve rápidamente, para que se cuaje con el calor residual y se forme una salsa cremosa. Si ves que está demasiado seca, puedes añadir un poco del agua de cocción de la pasta. Sirve la carbonara caliente, espolvoreando más queso y pimienta si quieres.

¡Y ya está! Ya tienes una carbonara italiana hecha con los productos de Mercadona. Esperamos que te haya gustado este artículo y que te animes a probar esta receta. Si lo haces, no dudes en compartir tu opinión con nosotros. ¡Buen provecho!.