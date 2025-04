Mercadona revienta todos los limpiadores milagrosos con el producto estrella que se está agotando

Al margen de su sección de alimentación y la de cosméticos, Mercadona es conocido por ser de los mejores supermercados cuando se trata de dar con productos de limpieza con una buena relación calidad-precio. Y en esta ocasión, nos queremos centrar en el producto estrella para desinfectar bien el baño, la cocina o el suelo de casa y que puedes encontrar ahora en Mercadona por menos de dos euros.

Cuando crees que ya lo has probado todo para desinfectar bien tu casa, llega Mercadona y lanza algo que parece de otro planeta. No tiene el formato de siempre, no huele a lejía de toda la vida y ni siquiera viene en botella. Pero lo cierto es que quien lo ha probado ya no quiere otra cosa. Estamos hablando de unas pastillas desinfectantes multiusos que cuestan 1,60 € y que están volando literalmente de los estantes. El motivo es muy simple: funcionan, y además, son súper cómodas. Estas pastillas desinfectantes de Orache se presentan en un bote de 48 unidades y han llegado para cambiar por completo la forma en la que limpiamos. Sirven para casi todo, ocupan poquísimo espacio y, lo más importante, limpian y desinfectan sin esfuerzo.

No nos extraña entonces que muchos de sus Jefes consideren que Mercadona lo ha vuelto a hacer: ha encontrado la fórmula perfecta entre precio, eficacia y practicidad. Y no hablamos de algo improvisado, sino de un producto pensado tanto para el hogar como para oficinas, bares y tiendas. Todo en uno.

Mercadona tiene el producto estrella para desinfectar y limpiar

Hay que reconocerlo: muchas veces compramos productos de limpieza por inercia. Vemos la típica botella grande con colores llamativos y asumimos que cuanta más espuma y más fuerte huela, mejor limpia. Pero en este caso no estamos hablando de una botella con un líquido desinfectante. Una simple pastilla, del tamaño de una moneda, hace el trabajo de varios productos. Lo mejor es que no sólo desinfecta de verdad, sino que también sustituye a la lejía líquida, algo que muchas personas están buscando por comodidad y seguridad.

¿Qué son las pastillas desinfectantes Orache que vende Mercadona?

Este producto estrella de Mercadona está revolucionando los hogares por su formato compacto y su fórmula potente. Son pastillas desinfectantes multiusos, diseñadas para ofrecer una limpieza profunda y rápida en todo tipo de superficies, desde baños y cocinas hasta suelos y cisternas.

Vienen en un práctico bote de 48 unidades por solo 1,60 €, lo que supone una relación calidad-precio inmejorable. Basta con disolver una pastilla en agua para tener una solución lista para higienizar con eficacia, eliminando bacterias, gérmenes y hongos. Además, no ocupan apenas espacio y resultan muy fáciles de transportar y almacenar.

La diferencia con respecto a la lejía convencional es abismal. Aquí no hay derrames, ni olores fuertes, ni necesidad de medir cantidades. Simplemente se disuelven y actúan con rapidez. Su acción desinfectante cumple con las normativas UNE-EN 13697 y UNE-EN 14476, lo que garantiza su eficacia incluso en condiciones difíciles.

Usos de las pastillas desinfectantes de Mercadona

Lo más interesante de este producto es su versatilidad. No es solo para el baño ni solo para el suelo: sirve para todo. Aquí tienes cómo se usan según la superficie:

Para el suelo: disuelve una pastilla en un cubo con 8 litros de agua. Friega como lo harías normalmente.. Deja actuar al menos 5 minutos antes de que se seque. Perfecto para cocinas, pasillos, baños o cualquier lugar con tránsito frecuente.

Beneficios frente a la lejía tradicional

Muchos usuarios que han probado este producto aseguran que no vuelven a la lejía líquida. ¿Por qué? Estas son las razones:

Más cómodo : nada de cargar garrafas pesadas o calcular dosis.

Precauciones de uso

Como todo desinfectante potente, hay que seguir unas recomendaciones básicas para usarlo con seguridad:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Usar en lugares bien ventilados y evitar inhalar el polvo.

y evitar inhalar el polvo. Llevar guantes si tienes la piel sensible.

si tienes la piel sensible. No mezclar con otros productos químicos ni usar con ácidos (puede liberar gases peligrosos).

(puede liberar gases peligrosos). Aclarar bien las superficies tratadas, sobre todo si van a estar en contacto con personas.

Este producto está pensado para uso ambiental y de contacto, no para utensilios de cocina ni zonas de manipulación de alimentos. Tampoco debe usarse sobre superficies donde se vayan a preparar o servir comidas.

Las pastillas desinfectantes multiusos Orache que ha traído Mercadona han puesto patas arriba el mundo de la limpieza doméstica. Por poco más de un euro y medio, ofrecen una solución versátil, potente y cómoda para limpiar casi cualquier superficie sin esfuerzo. Ya están ganando por goleada a la lejía clásica, y no es para menos. En tiempos en los que buscamos eficacia sin complicaciones, productos así son un regalo. Y Mercadona, una vez más, ha dado en el clavo.