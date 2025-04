La cena de Mercadona recomendada por todos los nutricionistas: lista para comer

Hay días en los que uno llega a casa sin ganas de cocinar, sin fuerzas para preparar nada elaborado y con la nevera casi vacía. Es justo en esos momentos cuando más necesitamos una opción saludable, rápida pero que la vez, no nos haga sentir culpables, y aunque no lo creas, existe y además en el supermercado número uno en España. Los nutricionistas llevan tiempo señalando un producto concreto de Mercadona como una de las mejores elecciones para una cena ligera, equilibrada y lista para comer sin complicaciones.

No es una receta milagrosa ni un producto gourmet con precio desorbitado. De hecho, cuesta menos de 2 euros. Se trata de los filetes de caballa del sur en aceite de oliva de Hacendado, un básico de toda la vida que ahora se ha convertido en tendencia entre quienes buscan cuidarse sin renunciar al sabor ni a la comodidad. Vienen en un práctico pack de dos latas de 65 g cada una (130 g peso neto escurrido) y están disponibles por un precio de tan sólo 1,95 euros. Este sencillo alimento es mucho más que una conserva: es una solución real a las cenas improvisadas. La caballa es un pescado azul rico en ácidos grasos omega 3, que ayudan a cuidar el corazón y reducir el colesterol, mientras que el aceite de oliva aporta ese toque extra de sabor mediterráneo que convierte cualquier plato en un manjar. Si a esto le sumas que no necesita refrigeración, no requiere preparación alguna y se puede disfrutar directamente del envase, el resultado es imbatible.

¿Por qué los nutricionistas recomiendan esta cena de Mercadona?

La clave está en el equilibrio perfecto entre proteínas de alta calidad, grasas saludables y un formato que facilita una alimentación consciente, incluso en los días en los que menos tiempo tenemos. Los filetes de caballa del sur en aceite de oliva de Hacendado tienen un perfil nutricional excelente: cada 100 gramos de producto escurrido aporta 24 gramos de proteínas, fundamentales para el mantenimiento muscular, y una cantidad moderada de grasa (11 gramos) procedente del propio pescado y del aceite de oliva, sin aditivos artificiales ni ingredientes innecesarios. En cuanto a calorías, hablamos de sólo 200 calorías los 100 gramos.

Además, al estar enlatados, mantienen todas sus propiedades sin necesidad de refrigeración ni cocción. Esto significa que puedes tenerlos siempre a mano en la despensa, lo que facilita que no acabes recurriendo a alternativas ultraprocesadas o poco saludables. Nutricionistas y dietistas los recomiendan por su pureza, su sencillez y su versatilidad.

Así puedes montar una cena equilibrada en menos de 5 minutos

No hace falta complicarse la vida para cenar bien. Basta con abrir una lata de estas caballas, escurrir un poco el aceite (aunque no todo, porque aporta sabor y nutrientes) y acompañarlas de una base vegetal. Una ensalada verde con canónigos, tomate, pepino y un toque de vinagre balsámico puede ser la pareja perfecta. También puedes optar por unas verduras asadas que te hayan sobrado del mediodía, o por un poco de arroz integral o quinoa si necesitas más saciedad.

Otra opción es preparar unas tostadas con pan integral, untar un poco de aguacate y colocar encima los filetes de caballa. Un chorrito de limón, unas semillas de sésamo y tendrás una cena que parece salida de un restaurante saludable, pero hecha en casa y en tiempo récord.

Qué hace diferente a esta conserva de caballa de Mercadona

Podría parecer una propuesta para la cena de Mercadona sin más, pero no lo es. Los filetes de caballa del sur en aceite de oliva de Hacendado destacan por la calidad de la materia prima: la caballa se presenta en lomos enteros, sin espinas y con una textura firme pero jugosa. El aceite de oliva que se utiliza en la conserva no enmascara el sabor, sino que lo potencia. Cada lata lleva un 72% de caballa, un 27% de aceite de oliva y sal.

Además, el envase es muy práctico: dos latas independientes de 65 gramos cada una, que permiten dos cenas ligeras o una ración generosa. El precio es otro punto a favor: 1,95 euros por un producto rico en nutrientes, sabroso y de origen controlado, lo convierte en una opción muy accesible para todos los bolsillos.

Vivimos en un momento en el que cada vez se valora más la alimentación consciente, pero muchas veces nos vemos atrapados entre el ideal de comer sano y la falta de tiempo o ganas para cocinar. Ahí es donde triunfa esta cena: porque no hace falta renunciar a lo que nos gusta ni a lo que nos conviene. Los filetes de caballa del sur en aceite de oliva de Mercadona permiten cuidar la salud, respetar el sabor y mantener la practicidad.

Y lo mejor es que este producto de Mercadona no sólo te sirve para la cena. También funcionan como parte de un almuerzo rápido, en bocadillos saludables o como topping en una ensalada. Incluso puedes triturarlos y hacer un paté casero en segundos, mezclándolos con un poco de yogur natural o queso crema y unas gotas de limón.