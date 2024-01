Mercadona agotará el perfume que parece de lujo y cuesta 12 euros

Tras toda la vorágine navideña en la que seguro que muchas personas han recibido un perfume como regalo, nos encontramos ahora en plena temporada de rebajas y aunque puede que no te haga falta tener una nueva fragancia, lo cierto es que el supermercado número uno en España nos sorprende con algo que nadie esperaba y que seguro que vas a querer probar. Toma nota porque te presentamos a continuación, el perfume que Mercadona agotará ya que parece de lujo y cuesta 12 euros.

Mercadona agotará el perfume que parece de lujo

¿Te gustaría oler como una diosa sin gastar una fortuna? Entonces no te pierdas el perfume My Soul for her de Mercadona, una fragancia lanzada por parte de los supermercados de Juan Roig a finales de año y que se ha convertido ahora en la más vendida en sus tiendas. Una fragancia que te hará sentir única y especial por solo 12 euros. Te contamos todo lo que debes saber sobre este perfume que está arrasando en ventas y que se convertirá en tu nuevo imprescindible.

¿Qué tiene de especial el perfume My Soul for her de Mercadona?

El perfume My Soul for her de Mercadona es una creación exclusiva para este supermercado del prestigioso perfumista francés Philippe Paparella-Paris, que ha creado muchos perfumes que se han acabado convirtiendo en virales y que desde 2008 trabaja para la empresa Symrise. Paparella-Paris ha diseñado este perfume pensando en las mujeres que buscan una fragancia que refleje su personalidad, su fuerza y su pasión.

El perfume My Soul for her de Mercadona tiene unas notas olfativas que combinan lo mejor de Oriente y Occidente, creando un aroma único y seductor. Se trata de una fragancia floriental, es decir, que mezcla flores y especias, con un toque empolvado y musky, que le da un aire sofisticado y elegante con un aroma intenso que como decimos, es perfecto para llevar ahora en invierno.

A pesar de esa intensidad, tenemos que decir que las notas de salida son frescas y luminosas, con un toque de flor de naranjo y neroli, que aportan una sensación de vitalidad y alegría. Las notas de corazón son florales y femeninas, con un acorde de flor blanca compuesto por jazmín sambac, rosafén y magnolan, que crean un bouquet delicado y sensual. Las notas de fondo son cálidas y envolventes, con un toque de canela y pachuli, que le dan un carácter exótico y misterioso.

¿A quién le va bien el perfume My Soul for her de Mercadona?

El perfume My Soul for her de Mercadona es un perfume que le va bien a cualquier mujer que quiera sentirse única y especial, que viva la vida con intensidad y que no tenga miedo de expresar su esencia. Es un perfume que se adapta a cualquier ocasión, ya sea de día o de noche, y que deja una estela inolvidable que además lograr durar bastantes horas, algo que no siempre se consigue con muchos de los perfumes que encontramos en los supermercados.

El perfume My Soul for her de Mercadona es ideal para las mujeres que les gustan las fragancias florientales, con un toque oriental y empolvado, que son elegantes y seductoras. Si te gustan los perfumes como Pure Poison de Dior, Flowerbomb de Viktor & Rolf o La Vie Est Belle de Lancôme, te encantará el perfume My Soul for her de Mercadona, ya que tiene un aroma similar pero a un precio mucho más asequible.

Ahora ya lo sabes y te recomendamos que no lo dejes escapar. El perfume My Soul for her de Mercadona se puede comprar en cualquier supermercado de la cadena, tanto físico como online. El precio es de 12 euros por un frasco de 100 ml, lo que lo convierte en uno de los perfumes más baratos del mercado, pero sin renunciar a la calidad y al diseño.

El frasco más elegante para el perfume más lujoso de Mercadona

El perfume My Soul for her de Mercadona es una fragancia del que todos dicen que parece un perfume de lujo. Y no solo debido a su aroma sino también debido a la belleza que tiene su frasco que se presenta en un elegante color dorado con la base en color verde botella, lo que le da un aspecto de lujo y de glamour. El tapón es de forma alargada y el frasco tiene el nombre del perfume grabado en letras negras. Además viene en una caja de cartón de color también dorado.

El perfume My Soul for her de Mercadona es un producto que se agota con facilidad, debido a su éxito entre las consumidoras, así que no te lo pienses más y corre a por el tuyo antes de que se acabe. Te aseguramos que no te arrepentirás de probar este perfume que parece de lujo y cuesta 12 euros. ¡Te enamorará!.