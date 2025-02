Meliá Hotels International refuerza su posición como marca empleadora líder de su sector en el ranking MERCO Talento

Meliá Hotels International revalida, un año más, su posición como marca empleadora líder del sector turismo en España. Tras la publicación del último ranking MERCO Talento, la hotelera vuelve posicionarse a cabeza de su sector en materia de atracción y retención de talento.

Además, Meliá no solo afianza su posición si no que escala puestos, hasta la 13º posición, en la clasificación global del ranking elaborado por el Monitor MERCO a partir del exhaustivo análisis de la opinión de más de 53 mil encuestas a diferentes colectivos como empleados, estudiantes o expertos en recursos humanos.

Este reconocimiento llega en un momento para Meliá Hotels International de pleno compromiso con sus empleados. Dentro de su programa Travel for Good, con el que la compañía impulsa su posicionamiento en sostenibilidad, la línea Good for Our People está dedicada a impulsar el talento de sus equipos y seguir mejorando la experiencia de estos dentro de la compañía, en un entorno laboral basado en la igualdad y la diversidad.

Recientemente, Meliá también ha obtenido la certificación Top Employer Enterprise gracias a que cuenta ya con la certificación Top Employer en 10 países que engloban más del 95% de su plantilla consolidada. Una certificación que la hotelera continúa ampliando y que la ratifican como una de las mejores marcas empleadoras a nivel internacional.

En un contexto de creciente competencia por el talento, especialmente en el sector turístico, la compañía apuesta por continuar desarrollando su estrategia como marca empleadora a través del fortalecimiento de alianzas con instituciones educativas, así como el impulso de la formación continua de sus colaboradores, las oportunidades de desarrollo profesional y la generación de un ambiente laboral que impulse el reconocimiento, la comunicación constante y la calidad del liderazgo.

Como explica Gabriel Escarrer Jaume, Presidente y Consejero Delegado de Meliá Hotels International, “estamos orgullosos de continuar encabezando el sector turístico en MERCO Talento, mejorando nuestra posición. Que lideremos un ranking de esta envergadura nos confirma que avanzamos en la dirección correcta, fortaleciendo nuestra marca empleadora y apostando por la excelencia laboral, con un firme compromiso con nuestros equipos”.