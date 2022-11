El mejor secreto de Mercadona sale a la luz: ¡Te lo contamos!

Todos los productos que triunfan en el mercado, sea cual sea su sector, generan tanto interés que todo el mundo quiere saber cuál es el secreto para haber conseguido triunfar, tanto quienes consumen ese producto como quienes fabrican otros similares para intentar crear sus propias versiones. Hoy te contamos que ha salido a la luz el secreto mejor guardado de Mercadona, uno de esos que llevaba años en boca de todos y nadie lograba descubrir… ¡hasta ahora!.

Mercadona es el supermercado con datos más altos de ventas en nuestro país, seguido de cerca por cadenas como Lidl pero sin duda la cadena valenciana arrasa en ventas por muchos motivos, especialmente por poner en el mercado productos de su marca propia y así poder ofrecer al cliente precios más bajos, una estrategia que sigue tanto en alimentación como en higiene, belleza y en todas sus secciones.

El secreto de la leche de Mercadona, por fin desvelado

Entre todos los grandes éxitos que Mercadona ha tenido a lo largo de los años, sin duda la leche Hacendado es uno de los más importantes, una leche que incluso ha sido elegida en varias ocasiones como la mejor leche del mercado y que se vende por miles cada día tanto en los establecimientos de la cadena valenciana en España como en los de Portugal.

Y uno de los grandes secretos de Mercadona desde sus inicios es quién fabrica su leche Hacendado, qué empresa está detrás de su producción, un misterio que ahora por fin se ha desvelado. Esta leche procede de la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, una cooperativa más conocida como COVAP y que comenzó como una pequeña unión que evolucionó a lo que hoy es una potente industria láctea, cárnica y de alimentación animal.

El éxito de la leche de Mercadona es tan que en ocasiones ha tenido falta de suministro por no llegar a tiempo la nueva producción a satisfacer las altas demandas del público, incluso el mes pasado la empresa reconoció en sus redes sociales que estaban teniendo ciertos problemas con el suministro de algunas de las variedades de leche y que estaban trabajando para reponerla lo antes posible.

Si eres de los pocos que todavía no ha probado la leche de Hacendado, no te lo pienses y ve a comprar alguna de sus variedades, no sólo está rica si no que además es nutritiva, saludable y muy bien valorada por los expertos en nutrición.