Con el arranque de un nuevo año, todos tenemos en mente buenos propósitos, como reducir el estrés, bajar de peso e incluso dejar de fumar y también como no, apuntarse al gimnasio, pero pasadas las primeras semanas muchas de esas pequeñas promesas que nos hacemos, se acaban rompiendo. Puede que si lo tuviéramos anotado seríamos más conscientes de ello de modo que nada como hacernos con el mejor planificador para cumplir tus propósitos de año nuevo de Primark

El planificador de propósitos de Primark

Un pequeño planificador se ha convertido en uno de los artículos más vendidos de Primark desde que comenzara este 2022, dado que son muchas las personas que lo han comprado para cumplir, esta vez sí, sus propósitos de año nuevo. El planificador en cuestión es en realidad una lista de verificación de autocuidado que parece estar ahora más de moda que nunca.

Esta no es más que una lista en la que tenemos que ir anotando las pequeñas cosas de autocuidado que hacemos a diario, o de hecho, las que queremos ir haciendo a lo largo de los días de la semana. De este modo, todos esos buenos propósitos que tienen que ver con la salud, el bienestar y la felicidad se acaban cumpliendo de forma sencilla.

La lista que encontramos en Primark tiene un diseño sencillo pero muy bonito en forma de libreta, perfecta para colocarla en nuestro escritorio por ejemplo, o también para colgar en la pared. Un planificador que nos servirá para que anotemos cosas que queremos hacer a lo largo de la semana. Las tenemos que anotar todas debajo de la columna «To Do» («Hacer») y después tenemos que ir marcando en los días en los que hemos hecho lo escrito.

De este modo, cuando acabe la semana te darás cuenta por ejemplo de cuántos días has ido al gimnasio, cuántas veces has comido verdura, o si has podido dormir más de 7-8 horas todos los días. Una vez llegues al domingo, puedes volver a comenzar con los mismos propósitos la siguiente semana, o anotar unos nuevos en una nueva hoja.

Se trata de planificar tu vida en función de tu bienestar y de comprobar si eres capaz o no de conseguir tus metas para estar y sentirte mejor.

Un planificador con el que Primark ya ha cambiado la vida de muchas personas y que tiene un precio de 2 euros, por lo que merece la pena comprarlo y comprobar si por fin vamos a alcanzar nuestras metas de bienestar y salud en el nuevo año 2022.