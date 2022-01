La secretaria nacional en Agricultura y Despoblación del PP, Milagros Marcos, considera que las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, criticando al sector cárnico español a un medio británico, son «falsas y una absoluta barbaridad», muestran un profundo desconocimiento del modo en el que se produce carne en España y son «la gota que colma el vaso» contra un campo es la víctima de las divisiones y las ideología del gobierno de Sánchez».

En una entrevista con OKDIARIO, señala que «ha parecido a todos los españoles una absoluta barbaridad, fundamentalmente porque son falsas». «Cuando un ministro actúa de una forma tan irresponsable y tan osada… hablando de algo que, ni es de su competencia, ni conoce. Creo que tiene que asumir responsabilidades, sobre todo porque está afectando a un sector muy maltratado ya por el Gobierno de España».

«Antes de la pandemia ya estaba manifestándose porque tenían un serio problema de rentabilidad» y veía que «no se ha hecho absolutamente nada desde el Gobierno para ayudar a resolverlo», a pesar de que «lo pusieron todo y lo dieron todo en el momento de la pandemia», cuando «todos estábamos en nuestras casas encerrados, no nos faltó de nada».

«Tenemos que dar las gracias a los agricultores y los ganaderos españoles, y a la industria agroalimentaria, que en cuanto ha terminado la pandemia y han podido volver a salir a la calle, han vuelto a hacerlo»

Pero sus problemas «lejos de solucionarse, han aumentado». «Ahora, además, les ha subido los costes de producción de una forma exponencial. Los costes de la luz están absolutamente disparados, un 260% más, y la factura energética es ya un 60 por ciento del coste de producción», lamenta.

Además, «les han subido el pienso, les han subido el gasóleo, los fertilizantes, les han subido los impuestos al azúcar, a los zumos…. Es imposible absolutamente trabajar de una forma ordenada y rentable».

«A esta penosa situación de abandono permanente» se suma ahora «el descrédito por parte del propio gobierno», algo que «por desgracia no es nuevo pero ahora es la gota que ha colmado el vaso», por los términos utilizados y por hacerlo en un medio extranjero, «lo ha hecho el ministro Garzón».

Estas declaraciones se enmarcan en los ataques continuos que recibe el campo y subraya que «antes de la pandemia, en la BBC, ya hubo una responsable de Podemos que dijo que no se compraran frutas de España porque utilizaban esclavos, por ejemplo. Es una barbaridad».

Pero, además, está la Ley de la Cadena, «que modificaron precisamente diciendo que iba a resolver todos los problemas en 2020 y que en su exposición de motivos, ya se dice que el sector agrario español era un sector insalubre, falto de condiciones de higiene, y más barbaridades y falsedades publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Llueve sobre mojado».

En cuanto a la relación del ministro de Consumo con el campo español, recuerda que «a Garzón le podemos agradecer varias ocurrencias más: como que se invente dietas baratas, según él, que son más sanas y con productos de otros países. Con lo que está despreciando la producción nacional. La dieta mediterránea. Con la que estamos consiguiendo los mayores niveles de esperanza de vida en el mundo».

«Tenemos un estilo de vida basado en la dieta mediterránea, que nos permite vivir más años, con buena salud y consumiendo de todo de forma moderada. Y desde luego, la carne está en la dieta, incluso hay estudios técnicos, no ideológicos, como los que plantean estos señores que dicen que los menores tienen problemas si no consumen carne».

Además, «recordemos las campañas contra el azúcar. Eso de que el azúcar mata, comparándolo con el tabaco y todo para justificar que se ponía un impuesto. El impuesto a la remolacha. Yo soy de Castilla y León y el 80 por ciento de la remolacha se produce en España es de mi tierra» por lo que «he visto que es el cultivo más social y que más población asienta en el medio rural». «No olvidemos que si queremos luchar contra la despoblación no se puede despreciar ni la agricultura ni la ganadería».

Por estos motivos «las palabras de Garzón son un atentado en la lucha contra la despoblación en toda regla. Al igual que el actual ataque al sector ganadero, no solo de Garzón, sino de la señora Rivera eliminando las inversiones en regadíos. Basta recordar que en aquellos pueblos donde hay agua hay un 40% más de población».

La secretaria nacional en Agricultura y Despoblación del PP lamenta que se esté legislando contra el campo con medias como «la prohibición del control de población del lobo» y, al mismo tiempo, «impidiendo la cría de mastines por los ganaderos. ¿Quién se va a creer que se está apoyando la ganadería extensiva?. ¿Con qué fin?. ¿Con el de alimentar a la fauna salvaje?…».

Pregunta.- ¿Considera que las declaraciones de Garzón no sólo afectan a un sector en particular?. ¿Afectan en general a la imagen de España en el extranjero?.

Respuesta.- «Efectivamente. Es que es inaudito que haya un ministro de España hablando mal de España, y poniendo en duda el ejercicio de sus responsabilidades y de las del Ministerio de Agricultura. Ni la carne es de mala calidad, ni es de animales maltratados».

«Los productos españoles son de máxima calidad, La marca España es de máxima calidad. La marca España es un referente y se ha trabajado mucho».

«Conviene recordar que cuatro de cada diez turistas ya en 2019, venían a España atraídos por su gastronomía. Esto es fruto del esfuerzo de agricultores y ganaderos, que han trabajado mucho para que los productos españoles tengan el reconocimiento que tienen».

«Tenemos figuras de calidad, denominaciones de origen, marcas de garantía en todas las comunidades autónomas, tenemos razas autóctonas que son nuestra seña de identidad». Pero, «ahora resulta que a las razas autóctonas se les está atacando doblemente. No se pueden criar y, además, según la propuesta de ley de derechos de los animales aquellos que se consideran de compañía, como es el en este caso el caballo español o el asno zamorano-leonés, tienen que ser castrados porque lo dicen estos señores».

«¿Cómo mantenemos las razas autóctonas?. ¿Qué barbaridad es esta?». Y «ocurre lo mismo con los mastines. ¿Cómo van a proteger los rebaños de extensivo si se extinguen, o si no pueden trabajar porque no tienen sindicato, tal y como propone el señor director general de Derechos de los Animales?. Es que no caben más barbaridades, ni más tonterías».

La agricultura y la ganadería, armas contra la despoblación

«Por otro lado, se está hablando de problemas de despoblación. Que alguien nos diga qué actividad económica genera más empleo que la agricultura y la ganadería en el medio rural y en nuestros pueblos». «La cadena cárnico-ganadera en su conjunto da trabajo a dos millones y medio de personas, en base a un millón de explotaciones ganaderas que hay en España».

«Estamos exportando más de 9.000 millones de euros en lo que va de año hasta el mes de octubre. Ayer el ministro daba el dato de 12.800 millones de euros en exportaciones. Es el sector que más población asienta en el medio rural, pero además es el que equilibra la balanza exportadora de España, de hecho, la industria cárnica es la cuarta industria española».

«En este Gobierno hace falta más sentido común, menos demagogia y que cada quien asuma sus responsabilidades. Unos por callar, y otros por hablar y hablar mal de lo que ni saben, ni son sus competencia».

De hecho, «El control de la producción depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El control de los alimentos y las exportaciones depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación».

Sin embargo, «el señor ministro (Planas) han estado diez días desaparecido y ahora va llorando por las esquinas sin que nadie le haga caso».

Por otro lado, «la seguridad alimentaria depende de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que depende del señor Garzón….».

P.- ¿Qué piensa hacer el PP ante esta situación?

R.- «El PP ya está haciendo. Lo viene haciendo siempre. El Partido Popular es el Partido del campo. Es el partido de los agricultores y de los ganaderos. Hemos nacido en los pueblos, somos de pueblo, yo soy de pueblo y vengo de familia ganadera y desde luego lo que hacemos es escuchar permanentemente al sector y priorizar sus necesidades cuando gobernamos, así como presentar propuestas, en este momento desde la oposición, para ayudarles en aquello que nos plantean».

«Es el momento de buscar en toda España el apoyo al sector con mociones en ayuntamientos, diputaciones, y comunidades autónomas. Exigiendo responsabilidades a quienes las tienen, por acción y por omisión. Exigiendo que se desmientan los bulos y defienda la ganadería sin tapujos».

Una PAC mermada e impuesta

«El PP consiguió que en un momento de recortes y economía de crisis tremenda en Europa los agricultores y ganaderos españoles recibieran más dinero de la política agraria común PAC».

Sin embargo, ahora,»habiendo un presupuesto expansivo, más dinero de lo que ha habido jamás de la Unión Europea, resulta que a los agricultores y ganaderos españoles les llegan 5.000 millones de euros menos porque el Gobierno prioriza otras cosas».

«Y además, el señor Planas, lejos de negociar y lejos de negociar con trasparencia y acordar los criterios de reparto de este presupuesto recortado, los modifica para que no se note ese recorte. El resultado es que por primera vez en la historia de España en que la PAC se impone, no se consensúa y no se acuerda con nadie», recuerda.

«No hay nadie que esté de acuerdo con la PAC que está planteando el gobierno de la nación, y es lógico. Hay menos dinero, más condicionantes ambientales para cobrarlo, y la imposibilidad prácticamente de cumplirlos, con lo cual todo el mundo va a perder financiación».

En este escenario, «hay medidas que hay que revertir inmediatamente, como la prohibición de caza del lobo o las subidas de impuestos. Y otras que hay que recuperar y que son necesarias para que haya explotaciones modernizadas y mecanizadas, como la conectividad a internet o las inversiones en regadíos».

«Hemos presentado en la tramitación de los presupuestos un Plan de Ganadería Sostenible que siempre rechaza el partido socialista. Pretendemos implementar medidas que ayuden al sector ganadero a mejorar la sostenibilidad» .

La diputada del PP asegura que «se pueden y se deben reducir las emisiones de la ganadería», «aunque no es cierto que estemos hablando del sector que más contamina». «Esa acusación también es falsa», sentencia.

«Del 5,8 por ciento que son las emisiones mundiales asociadas a la ganadería, el 80 por ciento vienen de países en vías de desarrollo, no de las ganaderías europeas, ni españolas».

«Si lo que hacemos es acabar con las ganaderías españolas, lo que conseguiremos es que crezca más la ganadería en aquellos países que más contaminan. Con lo cual el efecto en el medio ambiente va a ser justo el contrario», destaca Marcos.

«Se puede perfectamente reducir el impacto ya hay técnicas para ello». «Hay aplicaciones para reducir las emisiones de metano hasta en un 30 por ciento. Hay tecnología desarrollada que permite convertir los residuos ganaderos, los purines, en fertilizante natural».

«Si en lugar de extender el purín consigues un fertilizante natural, no sólo reduces el residuo, sino que evitas el uso de fertilizante químico. Esto es la economía circular. Eso existe ya, ya. Son técnicas y tecnologías que están en los mercados. Lo que hace falta es apoyarlas, sin ninguna duda. Esto es lo que pedimos y lo que haría el Partido Popular. Y no insultar y difundir falsedades en medios internacionales» reitera.

En su opinión, «hay un montón de falsedades ideológicas y de poca información, o una información sesgada, interesada, que se está trasladando y que es absolutamente falsa».

P.- Sin embargo, desde los defensores de las afirmaciones de Garzón se esgrime que sólo se refería a un tipo de industria cárnica y a las macrogranjas. ¿Qué considera macrogranjas?. ¿Qué numero de cabezas de ganado tiene que tener una explotación para que se la catalogue así?.

R.- «Lo tendrá que explicar él porque, desde luego, regulado en las normas que existen en España y en Europa no está. Por eso hemos preguntado en el Congreso de los Diputados, esperamos la respuesta cuanto antes».

«Lo que tiene que quedar claro es que cuando en España y en Europa se instala una granja de cualquier tipo de producción, y de cualquier tamaño, es porque cumple las normas, todas las nomas. Cumple las normas ambientales, cumple los criterios de bienestar animal, cumple los criterios seguridad alimentaria, cumple absolutamente todo».

«No hay un sector más regulado que el sector cárnico español-asegura-. Las normas son europeas, las mismas en todos los países, incluso más severas si cabe en España que en el resto. Por lo tanto, si alguien en este momento instala una explotación ganadera en nuestro país es porque cumplen todas las condiciones y todos los requisitos técnicos y ambientales».

«Si no les gusta la normativa a los señores del Gobierno, han tenido 3 años para cambiarla y de hecho alguna han cambiado». «Deberán ser quienes las critican, quienes nos digan qué pretenden que sea una explotación ganadera».

«Es evidente que nadie que conozca un poco el sector puede pensar que pueda haber sólo ganado en extensivo en España, salvo que pretendamos el abandono absoluto de la actividad, entre otras cosas, por hechos tan mundanos como que nieva en invierno y no hay alimento en los prados».

«Deben convivir modelos intensivos y extensivos. Que deben ser sostenibles, evidentemente, y cumplir los requerimientos ambientales. Pero esto no debe ser incompatible con que sean rentables y competitivos. O desaparecerán, por amor al arte no trabaja nadie, y menos en un trabajo tan duro».

«Tenemos que competir en los mercados y corremos un serio riesgo de quedarnos fuera ya que a la subida de costes, la demonización y el desprestigio permanentes, se ha unido una regulación de la ley de la Cadena absolutamente imposible de cumplir y aprobada por el Gobierno en solitario».

«Si el coste de producción sube. Si se reducen las ayudas de la PAC. Si se tienen que cumplir los requerimientos ambientales, los costes laborales y encima tenemos a un señor por ahí diciendo que la carne española es de mala calidad y de animales maltratados. Pues mire usted, apaga y vámonos. ¿Qué gobierno es este?».

«¿Cómo se entiende que hasta diez días después, diez días, no haya salido el ministro de Agricultura a defender a su sector?. ¿No sabía que esto era falso?. Han tenido que salir los colegios veterinarios, los colegios de ingenieros agrónomos a defender su trabajo, las organizaciones profesionales agrarias de todo signo y de toda España, la Federación de Industrias Alimentarias, las Cooperativas Agroalimentaria de España, las interprofesionales del sector, el Partido Popular desde el minuto cero pidiendo rectificación y exigiendo responsabilidades».

«Ahora mismo la cuestión ya no es Garzón, no es el ministro Planas, sino es la debilidad del presidente del Gobierno. ¿Qué presidente tenemos que no es capaz de poner orden en el Gobierno? . Tenemos un presidente, señor Sánchez, que lo lamenta, tenemos un ministro que llora por las esquinas y tenemos otro, el señor Garzón, que gobierna y manda, habla y no pasa nada, miente y no pasa nada. Ataca a todo un sector y no pasa nada».

«Recordemos que el señor Sánchez, cuando presentó su estrategia 2050, ya dijo que había que reducir el consumo de carne, ya dijo que esto iba a afectar a las explotaciones ganaderas. Y hablo de explotaciones ecológicas. Todo esto está muy bien, pero en la medida en la que se pueda y sea competitivo, teniendo en cuenta además que una explotación intensiva puede ser ecológica».

«Vaya por delante que están confundiendo los términos interesadamente. Esto es una batalla ideológica contra el medio rural, pero de todo el gobierno».