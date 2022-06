MAPFRE insta a que la legislación se adapte con rapidez a las nuevas formas de movilidad para dar seguridad

El presidente de MAPFRE, Antonio Huertas, insistió hoy en la necesidad de que la legislación se adapte con rapidez a las nuevas formas de movilidad para poder así otorgar seguridad a todos, desde fabricantes a aseguradoras pasando por los propios usuarios. Durante su intervención en el plenario del foro Global Mobility Call, el primer congreso de movilidad sostenible que pretende situar a España como un referente en este ámbito, el presidente de MAPFRE subrayó que estas nuevas formas de movilidad ofrecen muchas oportunidades para diferentes negocios, aunque también hay riesgos o amenazas, que deben ser tenidas en cuenta y abordarse cuanto antes su regulación.

“La supervisión y la normativa muchas vecen van por detrás de la propia realidad y los poderes públicos tienen que ser capaces de correr tanto como la sociedad para adaptar la legislación a esta nueva realidad”, subrayó.

En este sentido, señaló que habrá que determinar de quién será la responsabilidad civil cuando los vehículos autónomos sean una realidad en las carreteras y autopistas. “¿Quién será responsable, el fabricante, el dueño del software, la empresa que gestiona los datos… o el conductor?”, se preguntó. Por ese motivo, es necesario una regulación al respecto, ya que recordó que la normativa que obliga a que todos los vehículos a motor tengan un seguro obligatorio data del año 1962.

Todos estos cambios deben mantener a la persona en el centro y la tecnología que se desarrolla deben contribuir a incrementar la seguridad de las personas y ayudar a reducir la siniestralidad vial.

Recordó que MAPFRE lleva investigando sobre movilidad desde hace 4 décadas y que su centro de I+D, CESVIMAP, ahora mismo está desarrollando un proyecto para dar una segunda vida a las baterías de los coches eléctricos, una vez que éstos han sufrido un siniestro total.

Por último, también se refirió a la necesidad de combinar sostenibilidad y crecimiento de negocio y recordó los objetivos del Plan de Sostenibilidad del Grupo para los próximos tres años, en los que además de objetivos medioambientales, tiene una importancia significativa la reducción de las diferentes brechas existentes.

Además del presidente de MAPFRE, en este encuentro también han participado diferentes directivos del Grupo, analizando desde diferentes vertientes la nueva movilidad. El director general del área comercial y de desarrollo de negocio de MAPFRE Iberia, Raúl Costilla, subrayó que la nueva movilidad también es una oportunidad para el sector asegurador, aunque con dos premisas: “el futuro de la movilidad será digital o no lo será y será sostenible o no lo será”. Insistió en que las principales tendencias en movilidad sostenible pasan por seguros basados en cómo y cuándo se conduce y la hiperpersonalización, al tiempo que subrayó la necesidad de que la legislación se adecúe a esta nueva realidad y reconoció que uno de los principales desafíos es acompasar los cambios a las diferentes necesidades de las personas, ya que las soluciones no pueden ser las mismas para una gran ciudad que para un pequeño municipio.

Por su parte, José María Cancer, director general de CESVIMAP, el centro de I+D de MAPFRE, puso de relieve los cambios en el ámbito de la investigación, ya que actualmente la conectividad ha adquirido un peso muy importante, ya que tiene muchas ventajas y también grandes riesgos asociados, como es el caso de los ciberataques. CESVIMAP lleva casi 4 décadas investigando, primero vehículos eléctricos e híbridos y después vehículos autónomos para estar a la vanguardia en cuanto a movilidad.

Por su parte, Jesús Monclús, director de Prevención y Seguridad Vial de Fundación MAPFRE, subrayó que el vehículo autónomo puede ofrecer soluciones para las personas con problemas de movilidad, al tiempo que insistió en que la movilidad debe estar al alcance de todas las personas, independientemente si viven en el ámbito rural o urbano. No obstante, subrayó que el vehículo pone sobre la mesa varios debates, incluso alguno ético, sobre su uso e implantación e insistió en la necesidad de acelerar la integración de los Sistemas de Ayuda a la Conducción (ADAS), ya que reducen significativamente los accidentes viales.

Antonio García Infanzón, jefe de actividades de prevención y Seguridad Vial en España de Fundación MAPFRE, Antonio García Infanzón, insistió en que la nueva movilidad también pasa por ser solidarios sobre todo con las personas especialmente vulnerables, como aquellas que tienen alguna discapacidad y puso como ejemplo de “insolidaridad” el hecho de dejar un patinete o una bicicleta eléctrico abandonados en la acera. Además, reconoció el papel de los premios de Innovación Social de Fundación MAPFRE que reconocen, entre otras, iniciativas que facilitan la movilidad, independientemente de las circunstancias personales.

MAPFRE es aliado estratégico de Global Mobility Call, el congreso sobre movilidad sostenible que se ha celebrado en Madrid entre el 14 y el 16 de junio en Madrid y que pretender ser un referente en esta materia. Además de participar todos los días en mesas redondas en los diferentes foros de debate, en el stand de MAPFRE se han mostrado los proyectos más innovadores en los que CESVIMAP está trabajando.