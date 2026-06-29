Madrid estrena una planta que genera en 24 horas el hidrógeno necesario para recorrer 40.000 km por carretera y ya tiene fecha para abastecer de combustible a 500 vehículos

Isabel Díaz Ayuso y el rey Felipe VI inauguraron el pasado lunes 22 de junio el Centro de Innovación de Agua y Energía de Canal de Isabel II situado en Pinto y que será la primera planta de España capaz de generar hasta 400 kilos de hidrógeno verde al día. El nuevo Centro de Innovación aglutina proyectos pioneros que combinan tecnologías de generación renovable con medidas de reaprovechamiento vinculadas al tratamiento de aguas residuales urbanas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo Centro de Innovación de Agua y Energía de Canal de Isabel II.

La Comunidad de Madrid es referencia en España, Europa y el mundo gracias a las ejemplares políticas de Isabel Díaz Ayuso y todo su equipo. Una de las últimas decisiones del ejecutivo madrileño que sitúa a la región a la vanguardia es el nuevo Centro de Innovación de Agua y Energía de Canal de Isabel II. Esta es una planta pionera en España que llevará a la Comunidad de Madrid a un siguiente nivel con respecto a la fabricación de un componente clave para cuidar el medio ambiente en el futuro: el hidrógeno verde.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inauguró el pasado 22 de junio el nuevo centro con Su Majestad el Rey Felipe VI, el Centro de Innovación de Agua y Energía de Canal de Isabel II, en el marco de la conmemoración del 175.º aniversario de la empresa pública. Esta planta estará situada en Pinto y será capaz de fabricar hasta 400 kilos de hidrógeno verde al día, que es la cantidad que necesitaría un vehículo propulsado por este material para recorrer hasta 40.000 kilómetros por carretera. Todo ello gracias a que se utilizará el agua regenerada para descarbonizar el transporte.

Un centro pionero en España

El Centro de Innovación de Agua y Energía de Canal de Isabel II estará situado en Pinto, junto a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Arroyo Culebro Cuenca Media Alta. «El complejo es referente a nivel nacional por su tamaño, el uso de procesos de vanguardia y su papel estratégico en la economía circular. Desde 2012, suministra agua regenerada de alta calidad para fabricar papel 100% reciclado. De hecho, el año pasado casi 3 hectómetros cúbicos de los 15 reaprovechados en la región se destinaron a esta industria», informa la Comunidad de Madrid en un comunicado publicado en su página web.

Ahora, esta nueva planta será capaz de generar 400 kilos al día de hidrógeno verde y la mitad se destinará al repostaje de camiones para descarbonizar la movilidad pesada. Además, también se empleará para usos industriales y la obtención de biocombustibles sintéticos, también considerados renovables. «El nuevo Centro de Innovación aglutina proyectos pioneros que combinan tecnologías de generación renovable con medidas de reaprovechamiento vinculadas al tratamiento de aguas residuales urbanas», dice la nota oficial de la Comunidad de Madrid, que también destaca como gran novedad de la planta de producción de hidrógeno verde que empleará agua regenerada en lugar de potable y usará fuentes de energías limpias.

La Comunidad de Madrid también informó que este centro acoge otro proyecto experimental de innovación energética, basado en la producción de biometano sintético. «También conocido como e-metano, este combustible renovable se crea mediante la combinación de hidrógeno verde y dióxido de carbono», señala. «Su composición química lo convierte en una alternativa al gas natural convencional y se inyectará directamente a la red interna para incrementar la producción de calor y electricidad en la propia depuradora», informan desde el consistorio.