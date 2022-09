Luis de Guindos (BCE): «El Gobierno no nos ha pedido opinión sobre el impuesto a la banca»

El vicepresidente del Banco Central Europeo ha participado en la celebración de la Reunión Anual de Consejeros Consultivos de Banco Sabadell, organizada en Madrid por la entidad. El consejero delegado de Sabadell, César González Bueno, ha comentado que «afortunadamente» el banco no se fusionó con BBVA. El Gobierno no ha consultado al Banco Central Europeo sobre su decisión de imponer un impuesto a la banca. El vicepresidente del organismo, Luis de Guindos, ha señalado que existen intermediarios, el Banco de España, entre el Gobierno y el BCE, pero que en el caso del impuesto a la banca anunciado por Pedro Sánchez, «no nos han pedido opinión».

De Guindos ha participado en la mañana del lunes en la Reunión Anual de Consejeros Consultivos de Banco Sabadell, organizada en Madrid por la entidad, ofreciendo una ponencia sobre los riesgos e incertidumbres que afronta la banca europea. Al ser preguntado sobre el impuesto a la banca, anunciado por Pedro Sánchez en el pasado debate del estado de la Nación, en julio, De Guindos ha señalado que, en ese sentido, la opinión del BCE «no es vinculante», y ha comentado que aún es «prematuro» dar una opinión al respecto.

«Nuestra posición sobre el impuesto a la banca ha sido clara, el planteamiento del BCE es que el impuesto no puede afectar a la solvencia del sector financiero», ha dicho. «En España ha habido una propuesta de ley que se tomó en consideración en el Congreso; no voy a prejuzgar, es prematuro dar una opinión en este caso específico, por el momento el Gobierno no nos ha pedido opinión», ha añadido. De Guindos ha recordado que la banca tiene «un primer impacto positivo derivado de la subida de tipos de interés», pero «hay que mirar más allá», ha comentado, ya que «el coste del pasivo y la financiación vía mercados de los bancos va a subir».

Más contundente que De Guindos a cerca del impuesto a la banca ha sido el presidente de Sabadell, Josep Oliú, en declaraciones a los medios de información presentes en el acto. «Entiendo que haya que arrimar el hombro, pero hay que darle tres vueltas a esto, es claramente discriminatorio, discrimina a los accionistas de los bancos y claramente de la forma en la que está pensado este gravamen penaliza sobre todo a los bancos que se dedican a las pymes, espero que se corrija en el futuro», ha subrayado Oliú.

De Guindos ha incidido durante su intervención en el acto de Sabadell en las consecuencias de la inflación sobre la economía europea. El BCE, ha explicado, «trabaja en un posible escenario de recesión, que dependerá de si Rusia corta definitivamente el gas a Europa, si suponemos un corte total del suministro de gas por parte de Rusia, ahí sí vemos una recesión». El BCE, ha indicado, trabaja en un escenario central «en el que no hay recesión, pero el crecimiento en 2023 será reducido, por debajo del 1%».

El exministro español de Economía con Mariano Rajoy ha advertido que la inflación ya está provocando que, «segmentos específicos» empresariales «sufrirán su impacto y este se trasladará a la banca». El mayor «dolor» de las familias europeas, «es la inflación del entorno del 10% que afecta a la renta disponible y al consumo», ha afirmado, para defender la decisión del BCE de subir los tipos para tratar de atajar el incremento de los precios.

«Nuestra proyección es que la inflación va a seguir alta en Europa hasta final de año, esperamos que se reduzca en 2023 y que en 2024 vaya convergiendo a nuestro objetivo de estabilidad de precios», ha declarado, advirtiendo que el BCE seguirá subiendo los tipos en función de los datos de inflación que se vayan registrando. «Mayor inflación, menor crecimiento», ha insistido. De Guindos ha apuntado, como factor positivo, el comportamiento del mercado laboral, «con la tasa prácticamente más baja en la historia del euro».

Sabadell y BBVA

César Gozález Bueno, consejero delegado de Sabadell, se ha mostrado satisfecho de que, finalmente, Sabadell no se fusionara con BBVA, como se planteó hace un par de años. «Afortunadamente, y ahora con retrospectiva, el Consejo de Administración, con el Presidente a la cabeza, tuvieron el coraje de mantener esta franquicia, estoy seguro de que no fue una decisión fácil», ha manifestado.

El primer ejecutivo del Sabadell ha incidido en que se ha dado «un proceso de consolidación» en el sector financiero «y han sobrevivido aquellos que tenían una cartera industrial, los que tenían presencia en otros países y las cajas que no entraron en aventuras».