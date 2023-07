La lucha contra el calor tiene una solución y está en Mercadona. Pasarás frío a más de 40ºC

Mientras algunos desafían las altas temperaturas que estamos alcanzando estos días, con ventiladores y aire acondicionado, surge además un producto que nadie se esperaba y que se ha hecho viral en redes. Toma nota porque la lucha contra el calor tiene una solución y está en Mercadona. Un producto con el que vas a pasar frío a más de 40ºC

El ingenio humano entra en acción cuando se trata de encontrar alivio frente a las altas temperaturas. Como decimos, ventiladores y aires acondicionados son opciones populares, pero también costosas. Hay quienes recurren a ducharse cada dos por tres, o también, dormir en el suelo o en la terraza en busca de un respiro fresco.

Sin embargo, existe una alternativa refrescante que ha ganado popularidad gracias a Mercadona. Se trata de un gel refrescante de mentol, que al aplicarse sobre la piel, proporciona una sensación de alivio casi instantáneo. Según cuentan los que lo han probado, es como sentir «frío a más de 40 ºC». Aunque su función principal es reducir el cansancio muscular, también puede ser un aliado valioso en la batalla contra el calor.

Esta mañana no sé si en Tiktok o aquí, he visto que recomendaban este gel para el calor, total que he ido a Mercadona a cogérmelo porque estaba desesperado de sudar por respirar y vayaaaa que si funciona. Por 2’50 podéis pasar frío pero frío frío aún estando a 40º hacedme caso pic.twitter.com/zfSZ8V5SMR

— Juanma (@juaanmardgz) July 12, 2023