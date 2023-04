Locutorios y particulares hacen negocio con el caos de la Seguridad Social: «Te cobro 20€ por una cita»

La atención presencial en la Seguridad Social está sumida en el caos. Conseguir una cita de forma telemática o por teléfono se ha convertido en una misión prácticamente posible. De este modo, particulares y locutorios han decidido aprovechar la ocasión y hacer negocio cobrando por las citas a los ciudadanos que, desesperados, buscan que les hagan este trámite. «Te cobro 20 euros por la cita», asegura un particular contactado por OKDIARIO. Asimismo, otro particular también explica que es capaz de conseguir la cita y cobrar menos de 20 euros. «Te diría que me dieras la voluntad, pero según la dificultad que me cueste», zanja el hombre que se está lucrando del colapso de la Seguridad Social.

Conseguir cita previa para realizar trámites en las oficinas de la Seguridad Social se ha vuelto una odisea. Esto ha llevado a particulares a ofrecerse para obtener de citas a través de plataformas de anuncios. Sin embargo, esta práctica es ilegal y las personas que lo realizan así lo corroboran. «No es legal cobrarte, pero te estoy ayudando», admite una mujer que ofrece estos servicios al ser entrevistada por este periódico.

A los particulares que hacen negocio con las citas de la Seguridad Social también se unen algunos locutorios españoles. «Te hago la impresión y ya está», explica la tendera de uno de estos negocios ubicado en el centro de Madrid. Pero no es el único, ya que los locutorios llevan años monetizando por realizar trámites burocráticos de la Administración General del Estado.

Así, locutorios y particulares están haciendo negocio con la obtención de citas previas en la Seguridad Social. Es importante reseñar que sin esta cita no te atienden aunque esperes colas durante horas. Sin embargo, conseguirlas no es nada fácil, ya que las oficinas aparecen sin hueco a casi todas las horas del día. Y el problema se extiende a toda España siendo el norte del país el lugar donde hay una mayor saturación en cuanto a atención presencial.

A pesar de la dificultad para pedir cita, hay particulares que las consiguen y cobran por ello. Según han desvelado ellos mismos a este periódico, el secreto es persistir y pedirlas a horas intempestivas como de madrugada o en plena noche. Sin embargo, estos mismos aseguran a OKDIARIO que, en ocasiones, deben estar horas frente al ordenador para culminar el trámite.