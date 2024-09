Locura con los chicles energéticos de Mercadona que te ayudarán con la vuelta a la rutina

Estando casi a mediados de septiembre, seguro que las vacaciones de verano son ya un simple recuerdo. Sin embargo, si todavía te cuesta la vuelta a la rutina y te notas más cansado, debes procurar cuidar bien la alimentación, además de descansar lo suficiente por las noches. A esto le podemos sumar también la ingesta de suplementos que nos permitan tener algo más de energía o también, podrías probar los chicles energéticos de Mercadona que ya están provocando la locura entre sus clientes.

Con la vuelta a la rutina, el cansancio puede convertirse en nuestro peor enemigo, especialmente si acabas de llegar de las vacaciones. Las mañanas se vuelven más frenéticas, las tardes parecen eternas y la concentración no siempre está al 100%. En este contexto, Mercadona ha lanzado un producto que promete ser el aliado perfecto para aquellos que buscan un impulso extra durante el día. Los chicles energéticos Deliplus, con un refrescante sabor mentolado, se presentan como la solución en el caso de que necesites un poco de energía, evitando así la ingesta por ejemplo de muchas tazas de café o también de bebidas energéticas.

Los chicles energéticos que arrasan en Mercadona

Los chicles energéticos de Mercadona son los Chicles Energy Deliplús que contienen ingredientes clave que se han ganado una sólida reputación por su capacidad para mejorar el rendimiento físico y mental. Entre ellos, destacan el ginseng, el guaraná y la cafeína.

El ginseng, conocido desde hace siglos por sus propiedades revitalizantes, ayuda a mejorar el rendimiento físico, lo que lo convierte en una excelente opción para esos días en los que las energías parecen agotarse a mitad de jornada. El guaraná, por otro lado, es una planta que también contiene cafeína de forma natural, aportando un toque adicional de energía que, junto con la cafeína presente en los chicles, ofrece una dosis óptima para mantenernos alerta y activos durante más tiempo. Cada dos chicles contienen 80 mg de cafeína, una cantidad equivalente a la de una taza de café fuerte, perfecta para reactivar la mente y el cuerpo en momentos de bajón.

Además de la energía que proporcionan, estos chicles tienen un plus: no contienen azúcares. Esto los convierte en una opción atractiva para aquellos que cuidan su alimentación o intentan reducir el consumo de azúcar. El ácido pantoténico (vitamina B5) que también forma parte de su composición, ayuda a reducir el cansancio y la fatiga, lo que refuerza aún más el concepto de «energía en un solo bocado». En total, puedes tomar entre 2 y 10 chicles al día, pero es importante tener en cuenta las recomendaciones de no superar los 4 chicles por toma debido a su contenido en cafeína, para evitar posibles efectos adversos.

Ingredientes y beneficios de los chicles energéticos

Estos chicles no son solo una simple golosina. Su fórmula ha sido cuidadosamente diseñada para ofrecer un cóctel de ingredientes que favorezcan el rendimiento físico y mental de manera rápida y efectiva. El ginseng, un extracto que proviene de la raíz de Panax ginseng, es uno de los ingredientes estrella de estos chicles. Con 90 mg de extracto de ginseng por cada dos chicles, este componente es bien conocido por su capacidad para mejorar la energía y resistencia física, lo que lo hace ideal para quienes llevan un estilo de vida activo o simplemente necesitan un impulso adicional durante su jornada laboral.

El guaraná, por su parte, es otra planta que ha sido utilizada durante siglos por sus propiedades estimulantes. Su contenido en cafeína natural, combinado con los 80 mg de cafeína adicionales por cada dos chicles, ofrece una doble dosis de energía para esos momentos en los que sentimos que la batería está a punto de agotarse. La cafeína, como muchos saben, es un potente estimulante que actúa sobre el sistema nervioso central, aumentando el estado de alerta y mejorando el enfoque mental, lo que resulta clave para afrontar los retos del día a día, especialmente cuando el estrés y la fatiga parecen apoderarse de nosotros.

Cómo y cuándo tomar estos chicles

El modo de empleo es muy sencillo: se recomienda masticar los chicles durante al menos seis minutos para que sus ingredientes se liberen de manera gradual y efectiva en el organismo. Aunque se pueden tomar hasta 10 chicles al día, ya hemos mencionado que no se aconseja consumir más de cuatro en una sola toma, debido al alto contenido en cafeína. Esto los convierte en una opción ideal para aquellos que buscan dosificar su ingesta de energía a lo largo del día, manteniendo un equilibrio adecuado sin correr el riesgo de sobrepasarse.

Es crucial recordar que estos chicles no son un sustituto de una dieta variada y equilibrada, y que su consumo excesivo podría tener efectos laxantes. Además, están desaconsejados para mujeres embarazadas y personas sensibles a la cafeína. Siguiendo estas recomendaciones, los chicles energéticos de Mercadona pueden ser una gran ayuda para enfrentar los días más largos y las semanas más intensas sin que el cansancio nos pase factura.

Por tan solo 1,60 € el paquete, estos chicles energéticos no sólo son efectivos, sino también accesibles. Cada paquete contiene 10 chicles, lo que te permite tener varias dosis de energía a un precio realmente asequible. Este es uno de esos productos que puedes llevar contigo a cualquier lugar: en el bolsillo, en el bolso o en la mochila. En resumen, si buscas una forma rápida, eficaz y cómoda de combatir la fatiga en la vuelta a la rutina, los chicles Energy de Mercadona pueden ser la opción perfecta.