Llega el macropuente de cuatro días a Madrid: es este día y nadie se acordaba

Un macropuente llega a Madrid a finales de este mes de julio. Las personas que trabajen en la capital de España podrán disfrutar de un pequeño adelanto de las vacaciones con motivo de la festividad del jueves 25 de julio, día en que se celebra la festividad de Santiago Apóstol. Los que se puedan coger el viernes 26 como día libre podrán enlazar nada más y nada menos que cuatro días acudir a su puesto de trabajo.

Muchos españoles ya están de vacaciones en el mes de julio y no queda nada para que millones de españoles se tomen unos días de descanso coincidiendo con el mes de agosto. Estos podrán disfrutar de un adelanto con un macropuente del que se pueden aprovechar los vecinos de Madrid a finales de este mes de julio. Todo gracia a que el próximo 25 de julio será festivo por ser el día de Santiago Apóstol, que en este 2024 ha entrado dentro de la lista de festivos elaborada por la Comunidad de Madrid.

De esta forma, las personas que lo deseen pueden disponer de un macropuente en Madrid de cuatro días. Las que se cojan también el viernes 26 como día libre o de vacaciones, podrán enlazar hasta cuatro días sin acudir a su puesto de trabajo. Es decir, el trabajador en cuestión cesaría de sus funciones el miércoles 25 y no volvería hasta el lunes 29. Un macropuente en toda regla como plebiscito de las vacaciones de verano que, como hacen millones de personas en España, suelen cogerse durante todo el mes de agosto.

En el estatuto de los Trabajadores el artículo 37 reza que el Gobierno tiene que fijar en el calendario los festivos no laborales que no deben superar los 14 al año y después las distintas comunidades autónomas y ayuntamientos tienen la disposición de fijar como festivos no laborables algunas fechas. Por ello, además de las doce fiestas relacionadas, se celebrarán en cada municipio dos fiestas locales. Por lo que respecta a Madrid, de aquí a final de año podrán contar con los siguientes festivos.

25 de julio: Santiago Apóstol.

15 de agosto: Asunción de la Virgen.

12 de octubre: Fiesta Nacional de España.

1 de noviembre: Día de todos los Santos.

6 de diciembre: Día de la Constitución Española.

25 de diciembre: Natividad del Señor.

¿Dónde es festivo el 25 de julio?

El día 25 de julio se celebra el día de Santiago Apóstol, patrón de España, y que se considera como fiesta nacional sustituible. Es decir, algunas regiones de España pueden cambiarlo por otra fecha que más se adapte a su calendario laboral por lo que los trabajadores no tendrán libre ese día. Las distintas comunidades autónomas tienen la opción de incluirla en su calendario laboral anual y en este 2024 será festivo en Galicia, como suele ser tradicional, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y la Comunidad de Madrid.

El día 25 de julio de cada año se celebra la festividad de Santiago Apóstol, que en 1630 fue declarado oficialmente por el papa Urbano VIII como único patrón de España. Santiago de Apóstol es un discípulo de Jesucristo que está considerado uno de los máximos representantes del cristianismo en todo el mundo.

Santiago El Mayor fue el encargado de predicar con el evangelio en el Imperio Romano y por ello viajó hasta Galicia. Tras su paso por la península ibérica, regresó a Jerusalen donde fue asesinado en el año 42 por Herodes Agripa I. Sus restos fueron trasladados en barco hasta Galicia y enterrados en la montaña hasta que fueron encontrados en el año 813 por un ermitaño de Iria Flavia. Tras el descubrimiento, el rey galaico-astur Alfonso II el Casto nombró al Apóstol patrón del reino y mandó construir una iglesia en la zona en la que yacían sus huesos.

Así que hay se inició la peregrinación de cristianos a lo que hoy se conoce como Santiago de Compostela. En el año 1222 el Papa Calixto II decidió implantar el Año Santo Compostelano, celebrándose los años en que el 25 de julio cayera en domingo. Posteriormente, fue reconocido como único patrón de España y la iglesia dio oficialidad de que los restos del Apóstol estaban enterrados en Compostela, y estableció además que su festividad se celebrara cada 25 de julio. Por ello, cada año millones de personas viajan a la catedral de Santiago de Compostela a través del famoso camino que Santiago realizó en su día.