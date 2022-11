La liga cadáver de Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), no está impulsando el negocio de televisión de pago de Telefónica, dueña de los derechos de emisión de los partidos junto a Dazn. La escasez de estrellas mundiales está golpeando las audiencias de uno de los principales activos de la cadena de Movistar, lo que se traduce en que a cierre de septiembre la operadora tiene menos abonados que cuando compró Canal Plus a Prisa en 2015.

De acuerdo con los resultados del tercer trimestre de Telefónica publicados este viernes, la operadora tiene 3,553 millones de abonados a su canal de televisión de pago -no todos tienen contratado el fútbol-, frente a los 3,671 millones que tenía en 2015, cuando adquirió Canal Plus al Grupo Prisa.

En el tercer trimestre del año Telefónica ha perdido otros 36.200 abonados a su canal de televisión en España, y son casi 200.000 menos que en septiembre de 2021. Ni siquiera el inicio de la nueva temporada de la liga de fútbol sirve ya para que Telefónica aumente su número de clientes, tradicional momento para que las diferentes operadoras que ofrecen el fútbol hagan ofertas y descuentos -Orange- y atraigan a los espectadores que se dan de baja en verano por el final de las competiciones.

La operadora que preside José María Álvarez-Pallete ha conseguido comprar los derechos de emisión en televisión de los partidos de fútbol cada vez a un precio más reducido, que luego reduce aún más al revenderle los derechos a Orange. Sin embargo, su gran apuesta de contenidos para atraer a más abonados a la cadena de televisión -también apuesta por las series propias producidas junto a Atresmedia en Buendía- no ha frenado la caída de abonados en España desde 2018, cuando superó los cuatro millones de clientes.

La televisión de pago es uno de los quebraderos de cabeza que tiene Pallete en estos momentos. Detener la caída de abonados parece misión imposible pese a los continuos intentos de la compañía: más series, más cine, Netflix, Disney, videojuegos, juegos para toda la familia… la liga de Tebas y la Champions tampoco frenan el goteo de bajas.

Futuro de Movistar Plus

El resultado es que en el sector hay cierto ruido en torno a una posible venta de la cadena. Además, Pallete no es partidario de tener medios de comunicación que le generen problemas sociales o políticos -ha vendido un 7% de Prisa con pérdidas para no verse mezclado en esta clase de batallas-. Pero el problema es que la CNMV todavía mantiene una serie de condiciones por la compra de Canal Plus que dificultan cualquier operación.

Pallete ya señaló públicamente que no descartaba ningún escenario cuando la CNMC cambiara la regulación de la televisión de pago. El presidente de Telefónica llegó a decir públicamente que estaba «maniatado» por esa regulación, «injusta» tras la llegada al mercado de las OTT -Netflix, Disney, HBO…-.