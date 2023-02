Lidl hace felices a los amantes de la cerveza con la novedad que jamás esperabas ver en un supermercado

Si eres amante de la cerveza seguro que te gustará conocer todas las especialidades que podemos encontrar en los principales supermercados, pero si deseas ir más allá y que nunca falte cerveza en tu casa y que además, tus amigos y familiares queden impresionados cuando los invites a comer o a tomar algo, nada como hacerte con la novedad de Lidl que jamás esperabas ver en un supermercado y que se va a convertir sin duda, en un producto que no vas a querer dejar escapar.

El producto para la cerveza que arrasa en Lidl

Cualquier amante de la cerveza va a «enloquecer» con la novedad que está arrasando en Lidl estos días. Se trata del tirador de cerveza, que te va a servir para poder disfrutar de una irresistible cerveza fría recién tirada.

Se trata de un moderno tirador de cerveza que cuenta con sistema de refrigerado termoeléctrico silencioso, de modo que te permitirá tener una cerveza bien fría cada vez que te apetezca y además, que cuentes con cerveza para todo el mundo ya que funciona con barriles de cerveza de cinco litros como los que vende Heineken, que son de hecho los que Lidl recomienda para este tirador.

El barril que incorpores se mantendrá a una temperatura de entre y 6 grados, pero si lo deseas puedes enfriar la cerveza hasta una temperatura que sea 18 grados por debajo de la temperatura ambiente. El tirador cuenta además con un grifo de cerveza clásico que es fácil de usar, así como una bandeja de goteo extraíble y también tiene una pequeña pantalla led que te servirá para consultar la temperatura en todo momento.

Hecho de acero inoxidable, ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), PP (polipropileno) y plástico, este tirador de cerveza es el producto definitivo que no te puede faltar en casa si eres de los que organiza reuniones de amigos para ver los partidos de fútbol o también, en el caso por ejemplo de que organices una barbacoa. Las medidas del tirador son 53 x 34 x 49,5 cm, de modo que no te ocupará demasiado espacio. De hecho es perfecto para tenerlo para las ocasiones mencionadas y mientras no lo uses lo puedes guardar en la despensa o en cualquier armario.

Se acerca el buen tiempo así que no te lo pienses dos veces, el tirador de cerveza de Lidl se convertirá en uno de los productos que seguro más usarás cuando estés en casa y te apetezca una cerveza bien fría en verano. A la venta en las tiendas de Lidl y en su tienda online, tiene un precio de 99,99 euros.