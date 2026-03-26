La ley laboral lo avala: se prohíbe entrar a trabajar si no pasan 12 horas desde que acabaste tu jornada y el Estatuto de los Trabajadores lo confirma

No es una recomendación, es una obligación legal que se debe cumplir. En España, el Estatuto de los Trabajadores dice que los trabajadores deben tener al menos 12 horas de descanso entre jornadas, y no respetarlo puede traer una sanción para la empresa, como avala la ley laboral.

Según la normativa

El Estatuto de los Trabajadores, entre sus páginas, establece de forma clara que, entre el final de una jornada laboral y el inicio de la siguiente, deben pasar, como norma general, un mínimo de 12 horas. Esto es un derecho básico de los trabajadores y no depende del contrato, ya que forma parte de una ley que quiere evitar la explotación laboral.

¿Cuándo es ilegal?

El problema surge cuando la empresa organiza los turnos en un horario que no respeta ese margen de 12 horas. Por ejemplo, terminar por la tarde-noche y volver a trabajar a primera hora del siguiente sin haber podido descansar lo suficiente.

En estos casos, si no hay una justificación legal o una compensación posterior, ya sea económica o de días libres, la empresa estaría incurriendo en una infracción de la ley.

Sectores más afectados

Este tipo de situaciones es más frecuente en sectores como la hostelería, el comercio o los trabajos en los que hay turnos rotativos. El tener una gran acumulación de trabajo pendiente puede llevar a que las personas reduzcan su descanso.

Un derecho poco conocido

A pesar de su gran importancia dentro del mundo laboral, muchos trabajadores desconocen esta norma. Esto provoca que en algunos casos se acepten unos horarios de trabajo que no cumplen con la ley. Por eso, los expertos recuerdan a las empresas la importancia de tener que respetar el descanso de los trabajadores si no quieren tener una sanción económica, ya que el descanso no es opcional, es un derecho.