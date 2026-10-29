Christine Lagarde dejará la presidencia del Banco Central Europeo (BCE) el próximo 7 de febrero de 2027, nueve meses antes de que concluya oficialmente su mandato. La dirigente francesa ha comunicado este jueves su decisión, poniendo fin a meses de especulaciones sobre una posible salida anticipada y abriendo de forma definitiva la carrera por la sucesión al frente de la institución monetaria de la eurozona.

«Acabo de informar a mis colegas de que dejaré mi cargo como presidenta del BCE el 7 de febrero de 2027», ha anunciado Lagarde a través de las redes sociales. «Ha sido un gran orgullo servir a esta institución. Agradezco a todos los que me han apoyado durante estos siete años», ha añadido.

La salida anticipada de Lagarde se produce en un momento especialmente delicado para la política monetaria europea. El BCE se reúne este jueves para decidir sobre los tipos de interés, con la inflación, la evolución de los precios de la energía y las tensiones en los mercados de deuda como principales focos de atención. La decisión se conocerá a las 14.15 horas y la presidenta comparecerá ante los medios a las 14.45 horas.

Relevo anticipado tras meses de rumores

La posibilidad de que Lagarde abandonase el cargo antes de octubre de 2027, cuando finalizaba su mandato de ocho años, llevaba meses sobre la mesa. En septiembre, la propia presidenta había dejado abierta la puerta a una salida anticipada al ser preguntada sobre si permanecería en el puesto hasta el final de su mandato.

Según informaciones de medios estadounidenses su marcha podría estar relacionada con un posible cambio profesional, con el Foro Económico Mundial entre los destinos que se han barajado en las últimas semanas. No obstante, la presidenta no ha confirmado oficialmente cuál será su próximo paso.

Durante su etapa al frente del BCE, Lagarde ha tenido que gestionar las consecuencias económicas de la pandemia, el repunte inflacionista posterior a la invasión rusa de Ucrania y las sucesivas decisiones de política monetaria destinadas a contener las subidas de precios. Su mandato ha estado marcado por el endurecimiento de las condiciones financieras y, posteriormente, por el inicio de un ciclo de relajación monetaria, en un escenario de crecimiento desigual entre las economías de la eurozona.

De Cos como sucesor

La marcha de Lagarde acelera las quinielas sobre quién ocupará la presidencia del BCE a partir de febrero. Entre los nombres que han ganado visibilidad figura el español Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España y actual director general del Banco de Pagos Internacionales.

En medios estadounidenses, y en la rueda de prensa de los resultados de Sabadell, se ha señalado a Hernández de Cos en cabeza de las preferencias por delante del neerlandés Klaas Knot. España ha respaldado su candidatura y el exgobernador también ha recibido apoyo público de representantes políticos nacionales.

El interés por el relevo trasciende, además, la presidencia. La próxima renovación de otros puestos del comité ejecutivo del BCE puede convertir los próximos meses en un periodo de negociación entre los gobiernos europeos para distribuir los principales cargos económicos de la institución.

La elección no está decidida y dependerá de las negociaciones entre los Estados miembros. Por ello, aunque Hernández de Cos aparece entre los principales aspirantes, todavía no existe un nombramiento oficial.